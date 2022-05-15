«أورنج مصر» تحقق 5.3 مليار جنيه إيرادات بالربع الأول من 2022

سجلت شركة «أورنج مصر» إيرادات بقيمة 5.3 مليار جنيه (حوالي 259 مليون يورو ) خلال الربع الأول من العام الجاري المنتهي في 31 مارس 2022 وذلك مقارنة بـ231 مليون يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبحسب نتائج أعمال المجموعة العالمية ، بلغ عدد مشتركي المحمول في الوحدة المصرية حوالي 26.94 مليون مستخدم بنهاية مارس، في حين سجل عدد المستخدمين للإنترنت الثابت 646 ألف مقارنة بـ 624 ألفا خلال الفترة ذاتها من 2021.

تتبنى شركة أورنج مصر خطة طموحا ترتكز على المساهمة فى المشروعات القومية العملاقة وعلى رأسها العاصة الإدارية الجديدة وتوسيع حجم أعمالها فى السوق المحلية عبر طرح حلول مبتكرة وخدمات قيمة مضافة وتعزيز كفاءة الشبكة بما يتناسب مع رؤية مصر 2030.

بالإضافة إلى المضى قدما فى تنفيذ مبادرات المسئولية المجتمعية ورفع كفاءة الكوادر الشابة الرقمية.

وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بالشركة، في تصريحات سابقة للمال، إن استراتيجية أورنج تتماشى مع الأبعاد الثلاثة لرؤية مصر 2030 وهى البعد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لتحسين مستوى الحياة فى مختلف النواحى وتوفير حياة كريمة للمواطنين وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة فى عدة قطاعات مثل التعليم والصحة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والشمول المالى والنقل الذكى وتمكين المرأة والشباب والبحث العلمى والابتكار.