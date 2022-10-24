أورنج مصر تحصل على شهادة «الأيزو» ISO 14064-1: 2018 في تلبية معايير البصمة الكربونية

أصبحت أورنج مصر أول مشغل اتصالات في مصر يحصل على شهادة المطابقة الفنية لمعيار «الأيزو» ISO 14064-1: 2018 للتحقق من البصمة الكربونية، لتواصل بذلك حصد الوثائق الدولية المرموقة؛ تقديرًا لنجاح جهودها في محاصرة الانبعاثات الكربونية، وتنفيذ أنشطتها وتقديم خدماتها المختلفة مع أقصى درجات مراعاة البيئة وحماية المناخ من الغازات الدفيئة.

الشهادة تؤكد امتلاك أورنج مصر أنظمة لإدارة الغازات الدفينة

وتعد هي شهادة الأيزو الرابعة التي تحصل عليها أورنج مصر في مجالات ترشيد استخدام الطاقة والتحول نحو المصادر النظيفة واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة في جميع عملياتها و حصلت عليها من قبل مؤسسةQSI Certification & Inspection العضو في منتدى الاعتماد الدولي- IAF .

وتؤكد امتلاك الشركة لنظام إدارة وحساب الغازات الدفيئة المتسببة في الاحتباس الحراري، والتحقق منها، والإبلاغ عنها ، وتتبنى نظمًا متكاملة تتوافق مع معايير الأيزو السابقة التي حصلت عليها الشركة، والتي تستهدف في نهاية المطاف مراعاة جميع العوامل البيئية خلال أنشطتها لتوفير خدمات الاتصالات المتنقلة والثابتة وكذلك صيانة الشبكات والأبراج.

جهود اورنج مصر تتماشى مع جهود الدولة لمكافحة التغير المناخي

ويأتي حصول اورنج مصر على شهادة الأيزو في ظل استراتيجية الشركة لمراعاة العوامل البيئية خلال كافة عمليات التشغيل وعبر طرح منتجات وخدمات صديقة للبيئة مثل شرائح اتصالات “Eco-SIM”، وبما يدعم جهود مصر لمكافحة التغير المناخي ضمن رؤية 2030، وتعزيز الصورة العالمية لمصر قبيل انطلاق مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 والذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022.

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في اورنج مصر : نتعهد ببذل المزيد من الجهد في خفض بصمتنا الكربونية

وبهذه المناسبة، عبر أيمن أميري، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا في اورنچ مصر عن فخره بحصول الشركة على الشهادات الدولية المتتالية من مؤسسات مرموقة تقديرا لجهودها المتواصلة من أجل ضمان استدامة عملياتها وتخفيف الأثر الكربوني على البيئة في كافة أنشطتها.

و اوضح الاميري : “حصدت اورنچ مصر في فترة قياسية 4 شهادات أيزو في معايير مختلفة بينها شهادة هي الأولى من نوعها في قطاع الاتصالات المصري، بما يؤكد تلبيتها لمتطلبات البيئة والطاقة النظيفة وتركيزها التام على هذا الملف وحبها واحترامها للبيئة والمجتمع اللذان تعمل من خلالهما.”

و تابع : “ونحن ممتنون أيضا لجهود الدولة المصرية التي ساهمت في جعل ملف حماية البيئة واستدامة الموارد والعمليات أولوية في كل القطاعات، ونتعهد ببذل المزيد من الجهد وتقديم الجديد من التقنيات النظيفة لخفض بصمتنا الكربونية وتقديم النموذج المشرف في مجال الاتصالات والتكنولوجيا”.

يذكر أن أورنج تتبع خطط مستمرة لتقليل الانبعاثات الضارة و قد نفدت حتى الآن ما يقرب من 400 محطة تعتمد كليًا على الطاقة الشمسية أو جزئيا على أنواع متقدمة من بطاريات الليثيوم لتقليل ساعات عمل مولدات الطاقة في هذه المواقع.