أورنج: مستعدون للاستثمار في الجيل الخامس‎ حال طرحها بمصر

محمود جمالقال استيفان ريتشارد رئيس شركة أورنج العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تبحث زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة في تقنيات الجيل الخامس للمحمول، حال طرح الرخص الخاصة بها من الحكومة المصرية. وأضاف خلال افتتاح المقر الرئيسي لشركة أورنج بالقرية الذكية أن الش

محمود جمال

قال استيفان ريتشارد رئيس شركة أورنج العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة تبحث زيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة في تقنيات الجيل الخامس للمحمول، حال طرح الرخص الخاصة بها من الحكومة المصرية.

وأضاف خلال افتتاح المقر الرئيسي لشركة أورنج بالقرية الذكية أن الشركة تجدد دعوتها للحكومة المصرية بضرورة السماح لشركات المحمول في الاستثمار بالبنية التحتية للاتصالات، خاصة مع التطور الذي تشهده صناعة المحمول بمصر.

وأشار إلى أن الزيادة الأخيرة في رأسمال الشركة والتي وصلت به إلى 16 مليار جنيه ستعزز توجهات الشركة الاستثمارية في السوق، كما تؤمن السيولة المالية المطلوبة لتطوير الشبكة وتحسين جودة الخدمات على المدى القصير.

وأكد أن السوق المصرية تتمتع بمعدلات نمو قوية في قطاع المحمول نظرا للزيادة السكانية الكبيرة والسياسات التوسعية المتعلقة بالقطاع، خاصة بعد طرح رخص الجيل الرابع ودراسة الحكومة المصرية طرح خدمات الجيل الخامس قريبًا.