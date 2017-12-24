أورنج للاتصالات: اليوم أخر موعد اكتتاب زيادة رأس المال

قالت شركة أورنج مصر للاتصالات، إن الحق في اكتتاب زيادة رأس المال بالنسبة للمساهمين القدامى، سينتهى بنهاية جلسة اليوم الأحد.

وأبدت الهيئة العامة للرقابة المالية، فى ديسمبر الجارى، عدم رفضها قيام شركة أورنج مصر للاتصالات، بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال المصدر، البالغ عددها 1.54 مليار سهم لقدامى المساهمين.

وتبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 جنيهات بقيمة إجمالية للإصدار قدرها 15.4 مليار جنيه، إضافة إلى مصاريف إصدار (واحد قرش) للسهم مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً.

وقالت البورصة إن الحق في الاكتتاب يقتصر على المساهمين القدامى بالشركة حاملي ومشتري السهم، حتى نهاية جلسة تداول يوم 24 ديسمبر الجارى.

وأقرت عمومية الشركة فى 4 ديسمبر زيادة رأس المال من مليار جنيه إلى 16.4 مليار جنيه، عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.

ويبلغ رأسمال الشركة حاليا مليار جنيه، موزعًا على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.