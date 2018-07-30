أورنج للاتصالات: استخدمنا حصيلة الاكتتاب فى سداد القروض والأعباء التمويلية

رجب عز الدينقالت شركة أورنج مصر للاتصالات إنها استخدمت حصيلة الاكتتاب في زيادة رأس المال فى سداد القروض والأعباء التمويلية الظاهرة بالمركز المالى فى 31 يوليو 2017.جاء ذلك فى بيان إفصاحى مرسل من الشركة إلى إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، حول استخدامات حصيلة الاكتتاب فى زيا

رجب عز الدين





قالت شركة أورنج مصر للاتصالات إنها استخدمت حصيلة الاكتتاب في زيادة رأس المال فى سداد القروض والأعباء التمويلية الظاهرة بالمركز المالى فى 31 يوليو 2017.

جاء ذلك فى بيان إفصاحى مرسل من الشركة إلى إدارة البورصة المصرية، اليوم الاثنين، حول استخدامات حصيلة الاكتتاب فى زيادة رأس المال فى 28 يناير الماضى والبالغة 15.3 مليار جنيه تقريبًا.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة تراجع صافى خسائرها إلى 252.5 مليون جنيه خلال النصف المنتهى 30 يونيو 2018، مقارنة بصافى خسارة قدرها 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف المشار إليها إلى 6.6 مليار جنيه، مقابل مبيعات 6.12 مليار جنيه في النصف المقارن من 2017.