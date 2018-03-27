أورنج: لاعلاقة لنا بكارت توفير الكهرباء‎

مال – خاص :أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات أن ما نشر مؤخراً في بعض وسائل الإعلام تحت عنوان «حماية المستهلك» يحذر من وهم كارت توفير الكهرباء والوقود لـ«أورانج تيليكوم» أنها ليس لها أي علاقة من قريب أو من بعيد بشركة حلول أمن المعلومات "اورانج تيليكوم سليوشن سيكيوريتي س

مال – خاص :

أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات أن ما نشر مؤخراً في بعض وسائل الإعلام تحت عنوان «حماية المستهلك» يحذر من وهم كارت توفير الكهرباء والوقود لـ«أورانج تيليكوم» أنها ليس لها أي علاقة من قريب أو من بعيد بشركة حلول أمن المعلومات “اورانج تيليكوم سليوشن سيكيوريتي سيستم” كما أنها لا تتبع مجموعة اورنچ العالمية.

وأوضحت الشركة فى بيان صحفى اليوم أن تشابه الأسماء بين الشركتين قد أحدث خلطاً لدى بعض العملاء، وتؤكد اورنچ مصر أنها تحرص دائما على العمل وفقا للقوانين المعمول بها فى السوق المصرى، ويهمها في المقام الأول علاقتها بعملائها وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

جاء هذا الخلط بين الشركتين على خلفية قرار جهاز حماية المستهلك لإحالة شركة اورانج تيليكوم سليوشن سيكيوريتي سيستم إلى النيابة العامة لمخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006.



