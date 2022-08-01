«أورنج كورنرز» تحتفل بتخرج 14 شركة ناشئة من دورتها الثالثة

احتفل برنامج أورنج كورنرز القاهرة بتخرج 14 شركة ناشئة فى دورته الثالثة على التوالى، وذلك بحضور السفير الهولندي بالقاهرة؛ هان ماوريتس سخابلفد، وذلك بعد الانتهاء من المراحل المختلفة لبرنامج الاحتضان الذى دام 6 أشهر، في ظل ما تمثله ريادة الأعمال والابتكار من أهمية لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام ويخلق فرص عمل كريمة، وفي إطار الاهتمام المستمر بالتنمية المستدامة وتحت رعاية وزارة التعاون الدولي.

وافتتح الحدث الذي كان تحت رعاية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، السفير الهولندي بالقاهرة، هان ماوريتس سخابلفد، وعرض 14 رائد أعمال أفكارهم والمشاريع الخاصة بهم.

وأعرب هشام وهبي، الرئيس التنفيذي لشركة كالتيف والشريك المنفذ لبرنامج أورانج كورنرزالقاهرة فى دورته الثانية بمدى سعادتة بنجاح برنامج أورنج كورنرز وفخره برواد الأعمال الذين وصلوا للمرحلة النهائية من البرنامج بأفكار وأعمال واعدة، حيث تمكنوا من خلق كيانات قادرة على التأثير فى الاقتصاد والمجتمع.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى الاحتفالية الأولى لبرنامج أورنج كورنرز مصر: “تستمر مصر فى سعيها المستمر لتطويرالنظام البيئى الخاص بريادة الأعمال، خاصة أن مصر تمتلك مكانة متميزة كمركز للإبداع والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا، متابعة أن أورنج كورنرز، 61 شركة ناشئة متخرجة بحلول مارس 2022، منها 57% بقيادة الإناث.

وأضافت أن كل شركة ناشئة في مرحلة مختلفة تقدم إلى الطاولة أفكارا جديدة وحلولًا أسرع ذات إمكانات محددة، واحتفلنا بنجاح الشركات الناشئة التي شهدت نموًا بنسبة 43% في إيراداتها، مشيرة إلى أن هذا البرنامج هو مثال واضح على كيفية انخراط القطاع الخاص في دعم ريادة الأعمال، مما يساهم حتماً في النمو الاقتصادي وزيادة القدرة التنافسية في السوق.

وقال هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية في جمهورية مصر العربية إن هولندا تروج لسياسة طموحة ومستدامة في مجال المعونة والتجارة والاستثمار بهدف إيجاد حلول مربحة للجميع على مستوى العالم، وريادة الأعمال تلعب دورًا حيويًا من خلال المساهمة في الابتكار والحد من البطالة.

وأضاف أن رواد الأعمال المصريون الشباب ثبت أن لديهم المجازفة ويجرؤون على إحداث التغيير غالبًا بموارد محدودة.

ويساعد برنامج ريادة الأعمال أورنج كورنرز في مصر رواد الأعمال الشباب في تطوير ليس فقط أفكارهم ولكن أيضًا مهاراتهم الشخصية.