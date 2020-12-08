أورنج تُزوّد طلاب أولى ثانوي بباقات إنترنت على أجهزة التابلت التعليمي

أطلقت شركة أورنچ، خطوط الإنترنت وباقات إنترنت مميزة لطلبة الصف الأول الثانوي ضمن مبادرة وزارة التربية والتعليم لتفعيل أجهزة “التابلت التعليمي”.

وجاءت خطوة طرح الباقات المخفضة بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوفير 1000 ميجا إنترنت بـ 5 جنيهات فقط حصرياً للطلاب الحاصلين على تابلت التعليم المصري.

وقال أحمد العبد، نائب رئيس اورنچ مصر للقطاع التجاري، إن الشركة قدمت العديد من الإسهامات لدعم جهود الدولة في تطوير التعليم وأدواته وتقنياته وفقا لأحدث الوسائل، موضحاً أن أورنچ دائما تكثف جهودها لخدمة الطلاب والشباب فهم محور اهتمامنا دائما”.