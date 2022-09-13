«أورنج» توقع بروتوكولا مع معهد الاتصالات للمشاركة في مبادرة شباب مصر الرقمية

أعلنت أورنچ مصر عن توقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للاتصالات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للمشاركة في مبادرة “شباب مصر الرقمية” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء قدرات الكوادر الشابة في مجالات تقنيات المعلومات والاتصالات والإلكترونيات، من خلال تدريب شباب مصر الواعد وتأهيله علمياً ومهنياً لسوق العمل.

وبموجب البروتوكول، ستتولى أورنچ مصر تدريب عشرات الشباب على المستوى الوظيفي وتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرة اللازمة للانخراط بسلاسة وكفاءة في سوق العمل، وذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل يمتد لنحو 120 ساعة، على أن يتم إعداد تقارير مفصلة في نهاية مدة التدريب الوظيفي عن المهام التي قام بها المتدرب وأدائه خلال فتره التدريب، ومن ثم تقديم شهادات معتمدة من الشركة للمتدربين.



ويتميز التدريب الوظيفي الذي تقدمه أورنچ بتنمية قدرات الشباب بشكل عملي وتزويدهم بالمهارات التطبيقية التي تمنحهم مزايا تنافسية مقارنة بأقرانهم على مستوى المنطقة وتأهيلهم لسوق العمل وتعزيز الطاقة الإبداعية والقدرات المهارية والفنية لهم، وذلك من خلال اتباع أحدث ما توصلت إليه وسائل التقنيات الحديثة الأكثر كفاءة في إطلاع الشباب على متطلبات صناعة الاتصالات والتكنولوجيا من خلال التجربة الواقعية.



وتأتي مشاركة أورنچ مصر في المبادرة متوافقة مع استراتيجيتها العالمية للمسؤولية المجتمعية والتي تولي اهتماماً خاصاً بالشباب وتمكينهم وتأهيلهم في عدة مجالات وذلك من خلال عدة مبادرات متنوعة تستهدف استكشاف المواهب ودعم الأفكار ومساندة رواد الأعمال الناشئين بالتدريب والتمويل والانفتاح على الخبرات العالمية في قطاعات التكنولوجيا، فضلاً عن التدريبات الخاصة بأكاديمية أورنچ للتطوير، والتدريبات السنوية التي تعمل على دعم الكوادر الطموحة وكذلك الراغبين في عمل تحويل وظيفي إلى عالم تكنولوجيا المعلومات، حيث وصل متوسط عدد المستفيدين من البرامج المختلفة التي توفرها الشركة مصر للشباب لأكثر من11 ألف شاب على مدار الـ 5 سنوات الماضية فقط.



كما تستهدف أورنچ مصر بشكل خاص تمكين المجتمع المصري من التقاط المزايا الكبيرة الكامنة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال نشر أدوات فهم ومعرفة هذا القطاع بين الشباب كونهم الأكثر قدرة على متابعة التطور السريع الذي تشهده هذه الصناعة في مصر والعالم.

وتعقيبا على التوقيع؛ أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الشراكات البناءة بين القطاع الحكومى ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركات القطاع الخاص تعد أحد أهم سمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذى أصبح قاطرة للتنمية، كما يعد هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار أربع سنوات متتالية.

وأشار طلعت إلى أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية التى أطلقتها الوزارة تتضمن العديد من المبادرات التى تهدف إلى توسيع قاعدة المتدربين وإتاحة مختلف التخصصات التكنولوجية على النحو الذى يحقق مردودا إيجابيا لكل من الحكومة والقطاع الخاص، حيث تحقق مستهدفات الحكومة فى إتاحة فرص تدريبية وخلق فرص عمل للشباب، كما تلبى متطلبات القطاع الخاص من الكوادر المدربة والمهارات والخبرات المبنية على علم ودراسة وتدريب عملى.



وفي سياق ، عبر المهندس محمد القوصي، رئيس قطاع معامل أورنچ للتطوير والابتكار، عن سعادته بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات الذي يمثل مؤسسة علمية وتعليمية وبحثية مرموقة في قطاع الاتصالات المصري والذي له باع طويل مع أورنچ في تدريب وتأهيل عدد من الشباب الخريجين علي مدار السنين حيث تولي أورنچ مصر اهتماما خاصا بالشباب كونهم الركيزة الأساسية للمستقبل.

وأضاف: ” نحرص دائما بالتعاون والشراكة مع مؤسسات الدولة وفي تقديم أحدث خدمات الاتصالات والحلول التكنولوجية المتنوعة والعمل على إعداد قاعدة واعدة من الشباب وتأهيلها للقيادة مع وخلق كفاءات ذات وعي وإدراك لما يواجهه من تحديات وفرص، ونحن متحمسون دوماً للمشاركة في أي مبادرة من شأنها دعم الشباب نواة المستقبل ونكرس جهودنا لمساندة الدولة في هذه المهمة التي تمثل أولوية رئيسية في رؤية مصر 2030″.