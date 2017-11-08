أورنج توظف حصيلة زيادة رأس المال في سداد قروض بـ 22 مليار جنيه

شريف عمر تتجه شركة أورنج مصر لزيادة رأسمالها بهدف سداد الأرصدة الدائنة الخاصة بالقروض واﻷعباء التمويلية والتى وصلت إلى 22 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، وفق بيان وكانت الشركة قد حصلت على موافقة مجلس الادارة لزيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه،

شريف عمر

تتجه شركة أورنج مصر لزيادة رأسمالها بهدف سداد الأرصدة الدائنة الخاصة بالقروض واﻷعباء التمويلية والتى وصلت إلى 22 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الحالى، وفق بيان

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة مجلس الادارة لزيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات جنيه إلى 20 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 1 مليار جنيه إلى 16.5 مليار جنيه بقيمة زيادة 15.3 مليار جنيه، ممولة من الزيادة النقدية من المساهمين بالاضافة لاستخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين.

وأشارت أورنج فى بيان حصلت المال على نسخة منه أن التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات في مصر خلال الفترة الماضية، ورغبتها في مواكبتها، وطرح رخصة الجيل الرابع للاتصالات ورخصة التليفون الثابت للمشتغلين فى العام الماضى، دفع الشركة لاقتراض نحو 500 مليون يورو بفائدة 7% في نوفمبر 2016، لتمويل تكلفة رخصة الجيل الرابعن والتليفون الثابت.

وأوضحت الشركة أنها سددت بعض مستحقات الموردين المتأخرة بالعملة الأجنبية لعدم توافرها في البنوك المحلية قبل قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر 2016، وتبعت ذلك بالحصول على قرض بقيمة 250 مليون يورو بفائدة 7.7% وذلك لتمويل التكاليف الرأسمالية لشبكة الجيل الرابع.

ونوهت الشركة إلى أن إدارة الشركة بحاجة لتعديل الهيكل التمويلى لسداد الارصدة الدائنة والاعباء التمويلية بما دفعها لإجراء زيادة رأس المال، بحانب التماشى مع برنامج التحول الطموح الذي أطلقته في نهاية عام 2016، لجذب مزيد من العملاء ومواجهة آثار التضخم وزيادة تكاليف الطاقة.

وخلال التسعة شهور الأولى من العام الحالى تكبدت أورنج خسائر بقيمة 1.7 مليار جنيه، وهو أمر مرتبط بارتفاع المصروفات التمويلية والمرتبطة بالقروض السابق ذكرها.

وكانت المال قد نشرت فى السابق لجوء 5 شركات لزيادة رأس المال بشكل نقدى لتغطية التزامات القروض والأعباء التمويلية، ومنها مستشفى كليوباترا القابضة،ة ومصر للاسمنت قنا، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وأسمنت سيناء، بالاضافة الى الفطيم مصر والتى ترغب فى السداد المبكر للقروض