اتصالات وتكنولوجيا

أورنج تهدي أوائل الثانوية العامة أجهزة تابلت

تقديرا لجهودهم
المال - خاص 12:28 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20 12:28 م, الأثنين, 2 نوفمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

استضافت شركة أورنج مصر أوائل طلاب وطالبات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في مقر الشركة الرئيسي بالقرية الذكية لتكريمهم اعتزازاً وتقديراً للجهد الذي بذله الطلاب من أجل التفوق والريادة.

وكان في استقبال الأوائل بمقر الشركة مجموعة من قيادات الشركة وعلي رأسهم المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وخلال الاحتفال قام شاكر بتسليم الطلاب الأوائل جهاز تابلت بهدف تحفيزهم علي استخدام التكنولوجيا الرقمية في حياتهم العلمية التي تعد بوابة الدخول إلي عالم الإنترنت والمعلومات بآفاقه الواسعة خاصة خلال هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية.

اقرأ أيضا  واردات أجهزة المحمول تتراجع بنسبة 60.5%

يذكر أنه انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية فإن أورنچ مصر تقوم دائماً بدور إيجابي في دعم التعليم والشباب كإحدى الركائز الاساسية لإستراتيجياتها في خطتها لخدمة المجتمع.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

«كاسبرسكي» تشارك في منتدي حوكمة الانترنت

المال - خاص 11:52 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين تتجاوز تريليون دولار في الأرباع الثلاثة الأولى

أيمن عزام 8:34 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

القيمة السوقية لأبل تفقد 450 مليار دولار لانخفاض أسعار أسهمها 19%

خالد بدر الدين 6:35 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

واردات أجهزة المحمول تتراجع بنسبة 60.5%

المال - خاص 6:27 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

«المال»ترصد خريطة مبيعات سوق المحمول

أحمد عوض 6:22 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20

المشروعات القومية رفعت نسبة التعافى من كورونا إلى 80%

المال - خاص 6:17 ص, الأثنين, 2 نوفمبر 20