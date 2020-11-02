أورنج تهدي أوائل الثانوية العامة أجهزة تابلت

استضافت شركة أورنج مصر أوائل طلاب وطالبات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في مقر الشركة الرئيسي بالقرية الذكية لتكريمهم اعتزازاً وتقديراً للجهد الذي بذله الطلاب من أجل التفوق والريادة.

وكان في استقبال الأوائل بمقر الشركة مجموعة من قيادات الشركة وعلي رأسهم المهندس ياسر شاكر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وخلال الاحتفال قام شاكر بتسليم الطلاب الأوائل جهاز تابلت بهدف تحفيزهم علي استخدام التكنولوجيا الرقمية في حياتهم العلمية التي تعد بوابة الدخول إلي عالم الإنترنت والمعلومات بآفاقه الواسعة خاصة خلال هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية.

يذكر أنه انطلاقاً من مسئوليتها المجتمعية فإن أورنچ مصر تقوم دائماً بدور إيجابي في دعم التعليم والشباب كإحدى الركائز الاساسية لإستراتيجياتها في خطتها لخدمة المجتمع.