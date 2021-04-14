اتصالات وتكنولوجيا

أورنج تنشيء مركزا للتدريب والتعليم الرقمي

بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
المال - خاص 1:28 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 1:28 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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أطلق الدكتورسيريل نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي بشركة اورنچ مصر فعاليات التحالف الاستراتيجي بين الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) وشركة اورنچ  في مجال التدريب والتعليم الرقمي من خلال إنشاء مركز اورنچ  الرقمي في مصر كأحدث مركز للتدريب الرقمي في مصر.

ويخدم المركز الإحتياجات التكنولوجية المتلاحقة للشباب المصري ولمجتمع الشركات الناشئة ، ضمن مجهودات  برنامج دعم الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي تنفذة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية (بي إم زد). 

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وقد أعرب الدكتور نون سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في مصر ،عن أن “المساهمة في الوصول الي اهداف مبادرة مصر الرقمية هي على أولويات التعاون طويل الأمد بين ألمانيا ومصر، ونحن فخورون بأن التحالف بين جي اي زد وشركة اورنچ يساعد في بناء مستقبل العديد من الشباب المصري الطموح من خلال تمكينهم بالمهارات الرقمية اللازمة التي من شأنها أن تمكنهم من العثور على وظائف ودعم شركاتهم الناشئة “.

وقال المهندس ياسر شاكر،الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصرعن هذا التعاون قائلاً ” يسعدنا ان نكون أول شركة محمول في مصر لديها مركز للتعليم والتدريب الرقمي في مصر الذي سيعد اضافة قوية لمسيرة اورنچ التي بداتها منذ سنوات في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة.” .

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كما أشار ان ” اليوم نضع حجر الاساس لواحدة من أهم المشاريع في تاريخ اورنچ في مجال المسئولية المجتمعية  بالتعاون مع “جي اي زد ” حيث يعتبر هذا التعاون نواة جديدة لدعم مشاريع وأفكارالشباب المبدع  ويمثل نقطة انطلاق وبداية عصر جديد في التعامل مع من يمتلكون الشغف تجاه أفكارهم وأعمالهم”

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ويعمل (مركز اورنچ  الرقمي) المتوقع افتتاحه رسمياً في النصف الثاني من العام الجاري علي تقديم التدريبات والاستشارات الرقمية المجانية للشباب المصري بغرض تحسين ورفع مهاراتهم الرقمية وتعزيز قابليتهم للتوظيف، وكذلك لتشجيعهم وتعزيز قدراتهم في مجالات ريادة الأعمال المرتكزة علي التكنولوجيا بشكل عام. 

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بقلم المال - خاص

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