أورنج تنشئ مركز خدمة عملاء في منطقة تكنولوجيا أسيوط‎

المال– خاص:التقى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية "باريس" على مدار يومى 17 و 18 يوليو الجارى بقيادات مجموعة أورانج العالمية بحضور برونو ميتلنج نائب رئيس الشركة التنفيذي للعمليات بالشرق الأوسط وأفريقيا وجون مارك هاريون الرئيس ا

المال– خاص:

التقى المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية “باريس” على مدار يومى 17 و 18 يوليو الجارى بقيادات مجموعة أورانج العالمية بحضور برونو ميتلنج نائب رئيس الشركة التنفيذي للعمليات بالشرق الأوسط وأفريقيا وجون مارك هاريون الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر وذلك لتعزيز فرص الشراكة مع الشركة العالمية.

تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مجال دعم الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال على المستوى المحلي، والتعرف على أحدث تقنيات الشركة في مجال شبكات الاتصالات والشمول الرقمي، بالإضافة إلى التقنيات اللازمة لإنشاء وإدارة المُدن الذكية.

هذا وقد تم الاتفاق مع مجموعة أورانج العالمية على إنشاء مركز خدمة عملائها حول العالم في المنطقة التكنولوجية بأسيوط، وفي إطار اهتمام مجوعة أورانج العالمية بمساندة الشركات الناشئة لمساندة المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس له عائد اقتصادي وقيمة مضافة ملموسة تم الاتفاق مع مجموعة أورانج دعم وتمويل الشركات الصغيرة والناشئة في مصر التي تعمل في مجال الابداع والابتكار.

وأكد القاضى فى بيان صحفى أن مصر تنفذ مجموعة من المبادرات لتوطين التكنولوجيا ونشرها في كافة أنحاء البلاد وتعمل على خلق جيل من المبتكرين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لخدمة احتياجات المستقبل من الخدمات الرقمية والتطبيقات لدعم سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والبدء في مسيرة الاقتصاد الرقمي والمعرفي. كما استعرض السيد الوزير المبادرة المصرية لتصميم وتصنيع الالكترونيات، واكد سيادته ان مصر قد بدأت بالفعل في إقامة مصانع للإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية.

كما قام الوزير أيضا بزيارة لمعامل المجموعة وبها قطاع البحوث والتطوير وعقد عدة لقاءات مع القائمين على مبادرات التمويل المختلفة لدراسة أنسب نماذج العمل المناسبة للشباب المصري.

ويذكر أن مجوعة أورانج العالمية لديها عدة برامج معنية بمساندة الشركات الناشئة لمساندة المبتكرين لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس له عائد اقتصادي وقيمة مضافة ملموسة.

كما شملت لقاءات الوزير استعراض لخبرة الشركة في عدد من الخدمات ومنها التجارة الإلكترونية عبر المحمول وتحويل الأموال؛ وعلى جانب آخر استعرض قيادات الشركة انجازاتها في مجال تنفيذ مشروعات للمُدن والمجتمعات الذكية والتي تشمل مبادرات معنية بالصحة والعلاج عن بعد والنقل وخدمات المواطنين والسياحة وإدارة المنشئات والمرافق باستخدام حلول تكنولوجية متكاملة. وتشمل الحلول الرصد والتحكم ونُظُم الإدارة عن بُعد وتوفير المعلومات والبيانات لحظياً فضلاً عن انها ستساند في تحسين كفاءة الأداء وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودعم اتخاذ القرار للقيادات التنفيذية.

كما التقى القاضي بالدكتور جين لوك نائب رئيس شركة فاليو العالمية لبحث زيادة استثمارات الشركة في مصر والتوسع في حجم اعمالها التي تعمل في مجال تصميم وتطوير البرمجيات المدمجة المتعلقة بأجزاء السيارات الالكترونية. واكد لوك أن مركز الشركة في مصر يعد اهم مركز للشركة لبحث والتطوير في مجال البرمجيات على مستوى العالم.