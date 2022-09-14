«أورنج» تفوز بجائزة عن خدمات مركز التطوير الرقمي

فازت أورنج مصر بجائزة “امتياز” في النسخة الثانية من الملتقي الأكبر في المنطقة العربية الذي يستهدف إلقاء الضوء على أهمية توظيف التكنولوجيا لخدمة المجتمع وفتح مجالات للابتكار التكنولوجي تحقيقاً لرؤية مصر 2030.

ويأتي فوز أورنج مصر بالجائزة تتويجاً لجهود الشركة في خدمة المجتمع من خلال مركز أورنج الرقمي الذي تم افتتاحة في ديسمبر 2021 والذي يجمع بين البرامج الاستراتيجية الاربعة لمجموعة اورنچ، وهي مدرسة البرمجة “Coding School” والتصنيع الرقمي “Solidarity FabLab”، وبرنامج تنمية الشركات الناشئة “Orange Fab Startup Accelerator ” وصندق الاستثمار لدعم الشركات الناشئة Orange Venture.

ومنذ افتتاحه، عمل مركز أورنج للتطوير الرقمي والابتكار على منح أعداد كبيرة من الشباب مهارات وإمكانيات استخدام التقنيات الجديدة واقتحام عالم الأعمال بشكل احترافي من خلال برامج تدريب متكاملة ومجانية وعملية بنسبة 90% والتي نجحت في تقديم خداماتها لاكثر من 1000 حتى الان مع المساهمة في إطلاعهم على أحدث الاتجاهات التكنولوجية لتعزيز فرص توظيفهم وإعدادهم لوظائف المستقبل.