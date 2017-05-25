أورنج تفتتح ثامن متجر ذكى فى مول العرب‎

المال- خاص افتتحت شركة أورنچ مصر للاتصالات ثامن متجر ذكى لها بالسوق المصرية، في احتفالية كبيرة أُقيمت في مول العرب بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من قيادات أورنچ مصر. كما أطلقت مجموعة جديدة من الباقات والأنظمة الجديدة للعملاء، وتشمل أورنچ إيجل- أورنچ بانثر- أورنچ دولفين- أورنچ فوك

المال- خاص

افتتحت شركة أورنچ مصر للاتصالات ثامن متجر ذكى لها بالسوق المصرية، في احتفالية كبيرة أُقيمت في مول العرب بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من قيادات أورنچ مصر.





كما أطلقت مجموعة جديدة من الباقات والأنظمة الجديدة للعملاء، وتشمل أورنچ إيجل- أورنچ بانثر- أورنچ دولفين- أورنچ فوكس؛ تمشيًا مع الجهود الواسعة التي تبذلها شركة أورنچ مصر لتقديم تجربة متميزة للعميل المصري.

يرمز نظام إيجل للحرية المطلقة، وتم تصميم هذا النظام للعملاء الذين يرغبون في الاستمتاع بالحرية دون حدود، من خلال خدمات أورنچ المختلفة.

يقدم نظام إيجل للعملاء سخاء غير مسبوق من الميجابايتس، والدقائق والرسائل بلا حدود لأى موبايل فى مصر. يقدم نظام إيجل ثلاث باقات هي: إيجل 100 وإيجل 300 وإيجل 500، وسيستمتع كل عملاء إيجل بخدمة Data Multi SIM مجانًا حيث يمكن للعميل استخدام باقة الإنترنت الخاصة به على أكثر من جهاز في نفس الوقت عن طريق استخدام 4 شرائح إضافية.

كما يحصل عملاء إيجل 300 وإيجل 500 على ميزة إمكانية الاتصال بمركز خدمة عملاء خاص من أورنچ عن طريق الاتصال بـ2000 والحصول على خدمات مميزة عند زيارتهم فروع أورنچ.

لمزيد من التحكم بإمكان عملاء إيجل تحديد حد أقصى للفاتورة لا تتعداه، وبإمكان العميل تغيير هذا الحد كل شهر.

وإلى جانب مميزات وفوائد خدمات المحمول، يتيح نظام أورنچ إيجل مزايا أخرى عديدة تتمثل في خصومات على المشتريات، وقسائم يمكن استخدامها في أكثر من 200 فرع من شركاء برنامج Special المتخصصة في مجال الترفيه والموضة والسفر.

يقدم نظام أورنچ إيجل تجربة فريدة ومختلفة للعملاء من خلال العروض والخدمات المميزة. هذه الأنظمة هى بداية لتجربة مختلفة ودائمة التطور فى مجال الاتصالات بمصر.