أورنج تعلن تأهل 3 فرق للتصفيات الدولية في مسابقة «المشروعات الناشئة»

اعلنت اورنچ مصر نتائج المسابقة المحلية للمشروعات الناشئة Orange Social Venture في نسختها المحلية للعام 2022 ، باختيار 3 فرق فائزة مصرية من رواد الأعمال المبتكرين، تمهيدًا لدعمهم فى المنافسة الدولية للجائزة الأشهر فى دعم وتشجيع المشاريع التكنولوجية الناشئة التي تقام بجنوب إفريقيا للمنافسة على الجوائز الدولية والتي يبلغ مجموعها 50 ألف يورو.

وتم إعلان الفرق الثلاث الفائزة بالمسابقة المحلية خلال احتفالية استضافتها شركة اورنچ مصر بمقرها الرئيسي بمشاركة لجنة تحكيم مكونة من خبراء متخصصين في مجالات ريادة الأعمال المجتمعية و بحضور المهندس ياسر شاكر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر الذي حرص على المشاركة في فعاليات الحدث للتأكيد على الأهمية البالغة التي توليها اورنچ لمبادرات استكشاف وتمكين المواهب المصرية الواعدة في قطاع التكنولوجيا، ولتهنئة الفائزين ودعمهم وتشجيع الفرق الأخرى التي لم يحالفها الحظ.

والفرق الثلاث المتأهلة ابتكرت 3 مشاريع واعدة، الأول مشروع Zammit وهو أداة تمكين تجارية تساعد التجار على إعداد أنظمة تخزين غير متصلة بالإنترنت، بالإضافة إلى مواقع التجارة الإلكترونية، مما يوفر جميع عمليات الدمج اللازمة والدعم البشري لربطهم بجميع عوامل التمكين وتسهيل تحولهم الرقمي.

اما الفريق الثاني فهو صاحب مشروع Foorera وهو تطبيق يعتمد على البيانات ويستخدم التكنولوجيا لتمكين مالكي السيارات من كسب دخل إضافي أثناء التنقل يوميًا من خلال ربطهم مع ركاب آخرين لمشاركة رحلاتهم اليومية إلى العمل أو الجامعة أو حتى أثناء السفر.

كما فاز الفريق الثالث The Fashion Incubator ME الذي ابتكر تطبيق يتيح متجر شامل لرواد الأعمال في مجال الأزياء لمساعدتهم على إطلاق علاماتهم التجارية، ويساعد تطبيق ايضا المصممين على الوصول إلى الخدمات لإنشاء مشروعهم وتنميته سواء عبر جلسات استشارية ودراسات الجدوى واستشارات في التصميم والتسويق والتصنيع والتغليف الصديق للبيئة.

وتحصل الفرق المتأهلة على كافة أوجه الدعم من أجل مساعدتها على التنافس بقوة على المستوى الدولي ، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى 25 ألف يورو والجائزة الثانية 15 ألف يورو والجائزة الثالثة 10 آلاف يورو.

و عبرت مها ناجي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر لقطاع العلاقات العامة والإعلام والاتصال المؤسسي عن سعادتها بوصول المسابقة إلى مرحلتها النهائية التي تمثل أكثر المراحل حماساً ومتعة وفائدة على مدار عمر المسابقة مشيدة بأجواء الحماس والتعاون وتبادل المعرفة التي سادت كافة مراحل المسابقة.

كما أكدت أن الحدث يعد حافزًا حقيقياً لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال ويتيح لمصر الحصول على ما تستحقه من مزايا الابتكار التكنولوجي، كما يؤكد الدور الذي تلعبه اورنچ لتعزيز روح المبادرة الإيجابية في الشباب المصري.