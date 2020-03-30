«أورنج» تعقد عموميتها بتكنولوجيا «كونفراس كول»

عقدت شركة أورنج مصر للاتصالات مطلع الأسبوع الحالي جمعيتها العمومية باستخدام تكنولوجيا الكونفراس كول، التزامًا منها بالإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة المصرية نحو تعليق الفاعليات التى تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة فى وقت سابق عزمها ضخ نحو 4 مليارات جنيه استثمارات جديدة بشبكتها خلال 2020؛ لتطوير وتحديث البنية التحتية في أنحاء الجمهورية، لترتفع استثماراتها بمصر إلى أكثر من 60 مليار جنيه خلال 20 عاماً.

كما قامت أورنج بزيادة رأسمال وحدتها في مصر خلال عام 2017 إلى 750 مليون يورو تعادل 15 مليار جنيه، لتصبح من أكبر أربع شركات فرنسية تستثمر في مصر.