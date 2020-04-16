«أورنج» تطلق خدمة الأطقم الطبية داخل فروعها

أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات عن تقديم خدمة جديدة للأطقم الطبية داخل فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان إنجاز معاملاتهم فى أسرع وقت ممكن دون انتظار.

وقالت الشركة فى بيان صحفي اليوم إنها تسابق الزمن لإتاحة أفضل خدمة لخط الدفاع الأول المتمثل فى الأطباء وأطقم التمريض والخدمات المساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديرًا لجهدهم خلال الفترة الحالية.