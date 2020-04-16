اتصالات وتكنولوجيا

«أورنج» تطلق خدمة الأطقم الطبية داخل فروعها

لضمان إنجاز معاملاتهم دون انتظار
المال - خاص 9:02 م, الخميس, 16 أبريل 20 9:02 م, الخميس, 16 أبريل 20

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أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات عن تقديم خدمة جديدة للأطقم الطبية داخل فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، لضمان إنجاز معاملاتهم فى أسرع وقت ممكن دون انتظار.

وقالت الشركة فى بيان صحفي اليوم إنها تسابق الزمن لإتاحة أفضل خدمة لخط الدفاع الأول المتمثل فى الأطباء وأطقم التمريض والخدمات المساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديرًا لجهدهم خلال الفترة الحالية.

وكانت أورنج قد أعلنت منذ أيام عن انتهائها من تأسيس شبكة اتصالات متكاملة لخدمات الجيل الرابع داخل أحد المباني التابعة لمؤسسة أهل مصر للتنمية تم تحويله إلى مستشفي حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص، تحت إشراف كلا من وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي .

خدمة أورنج للأطقم الطبية
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بقلم المال - خاص

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