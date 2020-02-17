أورنج تستهدف تحقيق أرباح إضافية عالميا بمليار يورو في 2023

كشفت نتائج أعمال مجموعة أورنج العالمية عن استهداف المجموعة الفرنسية تحقيق أرباح إضافية خلال 2023 بقيمة مليار يورو، وتسجيل إيرادات من نشاط الاتصالات فى عام 2020 أكثر من 2.3 مليار يورو.

وبحسب نتائج الأعمال عدد مستخدمي خدمات تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات على الشبكة فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط خلال الربع الأخير من العام الماضي وصل إلى 23.8 مليون مستخدم بزيادة 42.6% مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

ووصل عدد مشتركي خدمة تحويل الأموال على شبكة أورنج “أورنج ماني” إلي 18.2 مليون مستخدم نشط بزيادة 20.1%.

وحققت المجموعة إيرادات خلال العام الماضي بقيمة 42.2 مليار يورو بزيادة 0.6% عن 2018 بسبب النمو الملحوظ فى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، والأداء القوي لحلول قطاع الشركات فى أوروبا.