أورنج تستثمر 8.6 مليار جنيه فى الجيل الرابع

المال – خاصاستثمرت شركة أورنج مصر للاتصالات 8.6 مليار جنيه فى تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G، ومن المقرر إطلاق الخدمة رسميًا مساء اليوم الخميس تحت سفح منطقة الأهرامات الثلاثة بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وياسر القاضى وزير الاتصالات.وقالت الشركة فى بيان صحفى إنها قامت بمضاعفة است

المال – خاص

استثمرت شركة أورنج مصر للاتصالات 8.6 مليار جنيه فى تراخيص الجيل الرابع للاتصالات 4G، ومن المقرر إطلاق الخدمة رسميًا مساء اليوم الخميس تحت سفح منطقة الأهرامات الثلاثة بحضور شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وياسر القاضى وزير الاتصالات.

وقالت الشركة فى بيان صحفى إنها قامت بمضاعفة استثماراتها لتحديث شبكاتها وتطويرها فى جميع أنحاء البلاد وذلك بفضل القرض المساند الذى حصلت عليه من الشركة الأم بقيمة 750 مليون يورو، مع استثمارات اورنچ الحالية التي تصل إلى أكثر من 32 مليار جنيه ومن الرجح زيادتها بعد مرور 10 شهور من اختبار خدمة الجيل الرابع، كما قررت الشركة مؤخراً إنشاء فرع للدعم الفني وخدمة العملاء في محافظة أسيوط في صعيد مصر، بالإضافة إلى افتتاح متاجر جديدة لاورنچ في جميع أنحاء البلاد لدعم عملاء الـ 4G بشكل أفضل.

ومع إطلاق خدمات الـ 4G رسمياً، تقدم اورنچ لعملائها حصرياً عرض الـ 4G الجديد: إذ سيمكن للعملاء الحصول على أربعة أضعاف استهلاكهم من البيانات في اليوم السابق. هذا العرض مجاني تماماً، كل ما يحتاجه العملاء هو الاتصال بـ #4# أو الاشتراك من خلال موقع الشركة orange.eg. بالإضافة إلى ذلك، سوف يحصل العملاء على 500 ميجابايت إضافية عند استبدال شريحة الـ SIM لهواتفهم الذكية بأخري تدعم خدمات الـ 4G، بالاضافة إلى طرحها للهاتف الذكي الجديد Tecno N9 بسعر جنيه 999 :، سيحصل عملاء اورنچ ايجل واورنچ بانثر 65 أو اورنچ دولفين 65 على خصم 50 جنيها لمدة 10 أشهر متتالية.

وحصرياً كشفت اورنچ عن جهاز انترنت راوتر Flybox لعملائها بسعر 999 جنيها فقط للاستمتاع بأفضل اتصال للإنترنت المنزلي دون الحاجة إلى الخط الارضي. بالاشتراك في باقات انترنت الـ 4G التى تبدأ أسعارها من 100 جنيه في الشهر، سوف يستفيد العملاء بـ 3 أشهر من الإنترنت مجاناً.

إلى جانب عقد شراكة جديدة مع STARZ PLAY، التي تُعد من أسرع خدمات الفيديو حسب الطلب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تُتيح هذه الشراكة لعملاء اورنچ مصر الاستمتاع بكتالوج الترفيه الكامل المقدم من STARZ PLAY والذي يحتوي على أكثر من 6500 ساعة من أفلام هوليود الرائجة والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال وحلقات مسلسل ” same-day-as-the-US “. سيحصل عملاء نظام اورنچ ايجل واورنچ بانثر على ستة أشهر للاستمتاع غير المحدود بخدمات وتطبيق STARZ PLAY.

وقال جان مارك هاريون – الرئيس التنفيذي لشركة اورنچ مصر: “بفضل الترددات الجديدة والبنية التحتية الحديثة للشبكة، يمكنا أن نقدم لعملائنا اليوم، أينما كانوا، إنترنت أسرع، وألعاب إنترنت أسرع وبث أسرع لوسائل الإعلام. توفر شبكة 4G لدينا سرعات غير مسبوقة تصل إلى 10 مرات أسرع من شبكة الـ 3G، و 10 مرات أسرع من انترنت الـ DSL المنزلي.”

وأضاف هاريون: “نحن في اورنچ نؤمن بأن عملائنا يستحقون استخدام هذه التقنية دون أية أعباء مالية إضافية. تحت شعار “4G لكل الناس”، تريد اورنچ أن توفر أفضل أجهزة الـ 4G بأسعار مناسبة لجميع عملائها”.