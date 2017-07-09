أورنج تستثمر 250 مليون يورو فى تطوير شبكاتها

تعتزم شركة أورنج مصر للاتصالات استثمار 250 مليون يورو تمثل حصيلة القرض التى حصلت عليه من أم تى تليكوم أس سى آل – المساهم الرئيسى بالشركة- فى تطوير شبكاتها استعدادا لتقديم خدمات الجيل الرابع للاتصالات.

يشار إلى أن عمومية أورنج وافقت يوم الخميس الماضى على إبرام عقد اتفاق تمويلى جديد مع شركة أم تي تليكوم أس سي آر ال المساهم الرئيسي بشأن حصول الشركة على قرض مساندة مقيمة 250 مليون يورو، بفائدة 7.7% بغرض تمويل احتياجات الشركة المستقبلية، ويستحق في 21 ديسمبر 2020.

وقالت هالة عبد الودود، مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة، أن هذه الخطوة تبرهن على ثقة الشركة تحسن مناخ الاستثمار بالسوق المصرية لاسيما بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

وأوضحت عبدالودود لـ”المال” أنه من المقرر توظيف القرض فى رفع كفاءة شبكة أورنج وتحسين مستوى التغطية على مستوى الجمهورية فى إطار تجهيزات الشركة لتقديم حزمة متكاملة من خدمات الاتصالات بتكنولوجيا 4G.

وكانت أورنج قد اقترضت 500 مليون يورو من ام تى تليكوم إس سى آر ال فى نوفمبر 2016 بفائدة 7 % ، وتاريخ استحقاق 21 ديسمبر 2020 ، من أجل تمويل قيمة تراخيص خدمات الجيل الرابع والثابت الافتراضى والبالغة 495.262 مليون دولار، وتسلمت الشركة خطاب تخصيص 10 ميجاهرتز ترددات 4G من جهاز تنظيم الاتصالات يوم 21 يونيو الماضى.

ويبلغ رأسمال أورنج مليار جنيه، موزعاً على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية أورنج بنسبة 98.92 % لشركة أم تي تليكوم أس سي آر ال تمثل 98.922.559 مليون سهم ، و 1.03 % تداول حر

وفى فبراير 2015 ، أعلنت شركتا أورانج، “فرانس تيليكوم سابقا”، وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة، أنهما توصلا لاتفاق يتضمن بيع إجمالي أسهم وحقوق التصويت التي تمتلكها شركة أوراسكوم، بشكل ملكية مباشرة أو غير مباشرة في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول “موبينيل”، لشركة أورانج.

كما تضمنت الصفقة نقل أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا (التي يتولى نجيب ساويرس رئاسة مجلس إدارتها)، في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول، والتي تبلغ 5%، وحقوق التصويت في شركة “إم تي تيليكوم إس سي أر إل”، والتي تبلغ 28.75% لشركة أورانج، وذلك في صفقة تقدر قيمتها بحوالي 209.6 مليون يورو.