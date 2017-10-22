أورنج تخسر 1.7 مليار جنيه فى 9 أشهر

المال خاص: اتهمت شركة أورنح مصر للاتصالات، "سعر الفائدة" و "التضخم" بالتسبب في زيادة خسائرها خلال التسعة شهور المنتهية من 2017 الجاري، بنسبة 1231%، على أساس سنوى، لتسجل 1.7 مليار جنيه.وأضافت في بيان حصلت "المال" على نسخة منه، أن ارتفاع سعر الفائدة المتكرر بنسبة وصلت لـ 600 نقطة خلال



المال خاص:



اتهمت شركة أورنح مصر للاتصالات، “سعر الفائدة” و “التضخم” بالتسبب في زيادة خسائرها خلال التسعة شهور المنتهية من 2017 الجاري، بنسبة 1231%، على أساس سنوى، لتسجل 1.7 مليار جنيه.

وأضافت في بيان حصلت “المال” على نسخة منه، أن ارتفاع سعر الفائدة المتكرر بنسبة وصلت لـ 600 نقطة خلال 2017، أثر سلبًا على إجمالي تكاليف الاقتراض، فيما تسببت أسعار التضخم المرتفعة في زيادة مطردة في تكاليف التشغيل كزيادة أسعار الوقود و الكهرباء.

وأشارت الشركة إلى أن قرار “تعويم الجنيه” مطلع نوفمبر 2016 الماضي، أدى إلى ارتفاع كبير في التكاليف، مشيرة إلى أنها تقوم باستيراد المكونات الأساسية للشبكة من الخارج .

وأظهرت المؤشرات المالية المجمعة لشركة أورانج مصر للاتصالات، خلال التسعة أشهر الأولى من 2017، ارتفاع خسائرها بنسبة 1231% على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها حققت خسائر بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 132.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.

