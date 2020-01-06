أورنج تتعاقد على إنشاء مركز بيانات بالعاصمة الجديدة

وقعت شركة أورنج عقدًا لإنشاء وتشغيل وإدارة مركز بيانات للخدمات السحابية بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيكون المركز الأكبر بإفريقيا.

قال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لشركة أورنج مصر، إن مفاوضات المشروع استمرت لفترة كبيرة، وهي فرصة جيدة لتكون شركة أورنج جزءًا من تنفيذ مشروع قومي عملاق مثل العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن شركة أورنج العالمية لديها خبرات واسعة في مجال إنشاء مراكز البيانات، ولديها شركة متخصصة في هذا النشاط، ونفذت العديد من المشروعات المماثلة في دول مختلفة.

من جانبه، قال اللواء أحمد زكي عابدين رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن الشركات الفرنسية تجد دعما سياسيا من السفارة الفرنسية في مصر، وهو ما يدلل على أن السفير الفرنسي “شاطر”.

وطالبه بتقديم دعم لشركات الفرنسية في مصر لزيادة استثمارات الشركات الفرنسية في مصر.

وأضاف عابدين، نعمل على إضافة كل ما هو تكنولوجي جديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن الجديدة التى تبنيها الدولة وهي 14 مدينة جديدة.