«أورنج» تؤسس مستشفى عزل للمصابين بكورونا مع جمعية أهل مصر

سيتم افتتاح المستشفي خلال أيام بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماع

أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات عن الانتهاء من تأسيس شبكة كاملة لخدمات الاتصالات، تشمل خدمات الجيل الرابع لتوفير إنترنت فائق السرعة في مبنى تابع للمؤسسة، تم تحويله إلى مستشفى حجر صحي بطاقة استيعابية 600 شخص.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم إنه سيتم افتتاح المستشفي خلال أيام بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وتحت إشراف وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى.

وأوضح أيمن أميري، نائب رئيس الشركة لقطاع التكنولوجيا، أنه في إطار حرص أورنچ الدائم على تقديم أفضل خدمات الاتصالات ونقل البيانات إعمالاً لشعارها “بنقربك للي يهمك” قامت بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمراجعة مواقع مستشفيات الحجر الصحي في أنحاء مصر، وقامت بزيادة سعه الشبكة في هذه المواقع لضمان استمرار التواصل بين كل من المرضي وأطقم الرعاية الطبية داخل هذه المستشفيات مع ذويهم في كل مكان لمزيد من التقارب الصحي والاطمئنان.

وأوضح أن أورنچ تعمل أيضا على مراجعة وتأمين المحطات القائمة في تلك المواقع على مدار الساعة، كما تسابق

الزمن لضمان توافر أفضل الخدمات لخط الدفاع الأول من أطباء وأطقم التمريض وخدمات مساعدة الذين يخاطرون بحياتهم لتخفيف آلام مصابي فيروس كورونا وعلاجهم تقديرا لجهدهم الخارق.

وقامت أورنچ بإعطاء أولوية من خلال خدمة جديدة للأطقم الطبية عند زيارتهم لفروع الشركة في أنحاء الجمهورية لضمان إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن دون انتظار طويل حتى يتمكنوا من العودة لمباشرة دورهم النبيل في خدمة المجتمع.