أورنج الفرنسية تعتزم تأسيس OMEA لتجميع أنشطتها بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

قالت مجموعة أورنج أن قرار الطرح العام الأولي سيعتمد على عدة عوامل منها الفرص الاستراتيجية وتوجه السوق

أعلنت مجموعة الاتصالات الفرنسية أورنج لخطوط الموبايلات، اليوم الخميس، أنها تدرس طرحا محتملا لعملياتها المجمعة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في البورصة لتعزيز نموها وزيادة مبيعاتها، وأنها قررت تجميع كامل عملياتها الإقليمية في شركة واحدة باسم أورنج الشرق الأوسط وأفريقيا OMEA لتأسيس كيان مستقل، وتزويد المجموعة بخيارات نمو متنوعة فى المنطقة بعد أن أعلنت فى آخر شهر نوفمبر الماضى أنها ستحقق أرباحا فى مصر للمرة الأولى منذ سنوات.

وأضافت مجموعة أورنج أن الطرح العام الأولى هو أحد تلك السيناريوهات المحتملة لزيادة نموها ورفع نسبة مبيعاتها فى المنطقة.

وقالت مجموعة أورنج أن قرار الطرح سيعتمد على عدة عوامل منها الفرص الاستراتيجية وتوجه السوق مع القاعدة الرئيسية تسريع نموها.

أورنج مصر ستحقق أرباحا للمرة الأولى منذ سنوات

وكان ياسر شاكر الرئيس التنفيذي لأورانج مصر أعلن فى نوفمبر الماضى إن شركة الاتصالات ستحقق أرباحا للمرة الأولى منذ سنوات.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة أورنج مصر تعمل لكي تتجاوز مساهمة خدمات البيانات 50% من إيرادات العام الحالي.

وتكبدت الشركة خسائر خلال السنوات القليلة الماضية، وصلت إلى 665.76 مليون جنيه (41.3 مليون دولار) بالشهور التسعة الأولى من 2018.

ولم تعلن شركة أورنج مصر عن أي نتائج منذ شطب أسهمها من البورصة أواخر العام الماضي.

وأكد ياسر شاكر أنه لا يستطيع تحديد الأرباح المتوقعة خلال العام الذى انتهى منذ 9 أيام ولكنها أرقام إيجابية للغاية.

وكانت الوحدة المصرية مملوكة بالكامل تقريبا لأورنج الفرنسية بعد أن اشترت أسهم الملياردير نجيب ساويرس ومستثمري الشركة ببورصة مصر.

وتحتدم المنافسة في سوق الموبايلات المصرية وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة ومتوسط سعر دقيقة اتصالات المحمول بمصر الأرخص بالشرق الأوسط.

وتولى ياسر شاكر منصب الرئيس التنفيذي في مايو 2018 واستثمرت أورنج حوالى 4 مليارات جنيه (248 مليون دولار) هذا العام.

واستخدمت شركة أورنج أكثر من 90 % من هذه الاستثمارات لتحسين الشبكة وتحديثها فى السوق المصرية وتعزيز خدماتها.

ويرى ياسر شاكر أن حجم الاستثمار المستهدف للعام الجارى سيكون على غرار العام الماضي ولكن لم تصل موافقة الشركة الأم.

وأضاف أن خدمات البيانات تسهم بنسبة 40 % من إيرادات الشركة هذا العام مقارنة مع 25-30 % فى عام 2018.

ويستهدف ياسر شاكر الوصول بخدمات البيانات التى تقدمها الشركة إلى أكثر من 50 % من الإيرادات هذا العام.

ويقترب عدد المشتركين من 30 مليون عميل ويستخدم 50 % منهم خدمات G4 وأن 74% من شبكات الشركة تدعمه.