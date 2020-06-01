أورنج العالمية تخصص 500 ألف يورو لدعم الشركات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط

أعلنت أورنچ عن إطلاق أكبر تحدٍ للحلول والخدمات الرقمية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تدعمها مجموعة أورنچ العالمية لدعم رواد الأعمال أصحاب المشاريع الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا في صميم أعمالها خاصة في ظل الظروف الحالية باستثمارات تبلغ 500 ألف يورو، والتي يجد فيها رواد الأعمال صعوبة بالغة في الحصول على التمويل اللازم بسبب قلة عدد المستثمرين بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

ويعد هذا التحدي من أكبر التحديات الرقمية التي تطلقها مجموعة اورنچ العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتشمل الكاميرون وكوت ديفوار ومصر والأردن والمغرب والسنغال وتونس، ويحصل فيها سبع شركات ناشئة على دعم مادي يتراوح من بين 50,000 و150,000 يورو لكل شركة.

ويستهدف هذا التحدي المشاريع الناشئة ذات إمكانات نمو مرتفعة والتي تعتمد على استخدام أحدث التقنيات والتكنولوجيات الثورية في صميم الأعمال ومنها ابتكار حلول في مجالات الشبكات وتكنولوجيا المعلومات والأمن الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية وحلول الشركات.

ويأتي اهتمام اورنچ العالمية بالتوسع في الخدمات الرقمية كأحد أهم استراتيجيتها لسنة 2020 والتي تتوافق مع اتجاهات الدولة المصرية ورؤيتها لذلك فقد حرصت اورنچ مصر منذ سنوات علي الاستثمار في تطوير وتعزيز التقنيات الجديدة لمواكبة التطور المستمر في جميع أنحاء العالم والذي أثمر بالفعل إلى ابتكار العديد من الحلول الرقمية للأفراد والشركات ورجال الأعمال والتي كان لها تأثير إيجابي كبير على جودة وكفاءة الأعمال.

وعلق أليون ندياي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اورنچ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “بصفتنا لاعبًا رئيسيًا في دعم النظام البيئي الرقمي في البلاد التي نعمل بها ، فمن المهم لاورنچ توفير حلول تمويلية بالإضافة إلى الدعم والأنشطة التدريبة التي نقدمها لرواد الأعمال في إفريقيا والشرق الأوسط”.

وقال ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنچ مصر “نعمل في اورنچ علي توسيع نطاق الحلول الرقمية ليس فقط علي مستوى الأفراد والشركات بل بين رواد الاعمال والشركات الناشئة الذين ندعم أفكارهم الإبداعية ونشجعهم مادياً ومعنوياً علي تصميم حلول مبتكرة خاصة في المجال الرقمي الذي أصبح حاليًا أحد الدعائم والركائز الرئيسية لنجاح المؤسسات والشركات على مستوى العالم”.