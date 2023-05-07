«أوركيديا» للأدوية تحقق 783 مليون جنيه مبيعات خلال 2022  

سجلت

«أوركيديا» للأدوية مبيعات بقيمة 783 مليون جنيه خلال عام 2022، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن.

وتضم قائمة منتجاتها أكثر من 50 عقارًا للعيون بطاقة إنتاجية 45 مليون عبوة سنويًّا من خلال 4 خطوط إنتاج، و6 مستلزمات طبية مطابقة للمواصفات الأوروبية.

كما تحتلّ الشركة المركز الأول من حيث عدد الوحدات مبيعًا بين الشركات المصرية والأجنبية المُصنِّعة لقطرات العيون في مصر.

وقررت شركة أوركيديا للصناعات الدوائية المتخصصة في مجال صناعة قطرات وأدوية أمراض العيون اقتحام صناعة مستحضرات التجميل العلاجية،

وطرح 12 منتجًا جديدًا بأعلى درجات الجودة وباستخدام إحدى التقنيات العالمية في الصناعة، وكذلك 30 منتجًا جديدًا من المكملات الغذائية والفيتامينات.

تأتي خطوة إنتاج مستحضرات التجميل العلاجية لضمان تحقيق قدرات تنافسية عالية في السوق المصرية والخارجية، وتشمل الدفعة الأولى من مستحضرات التجميل العلاجية مجموعة من المنتجات لتفتيح البشرة، وأخرى مرطبات للبشرة.

كما تشمل أيضًا منتجات لعلاج حب الشباب والعناية بالشعر والتوسع في إنتاج المكملات الغذائية.

وأكد الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، أن اقتحام صناعات مستحضرات التجميل العلاجية والمكملات الغذائية وتقوية المناعة يأتي بعد نجاحات باهرة على المستويين الطبي والاقتصادي في مجال تصنيع قطرات العيون، حيث تمتلك أوركيديا أكبر مصنع للصناعات الدوائية لقطرات العيون في الشرق الأوسط.

وأضاف عباس أن شركة أوركيديا تعلم بوعي كامل أنها إحدى الشركات الوطنية في صناعة الدواء وعليها أن تضع مصلحة المواطن والمريض المصري نصب أعيونها وأن تقدم له المستخضرات بأعلى جودة وتوفر له التنوع المطلوب للتعامل مع جميع الأمراض التي قد يتعرض لها بأسعار مناسبة؛ حتى تسهم في تحسين الصحة العامة للمواطن المصري وتخفف على الدولة استهلاك العملة الصعبة في شراء الأدوية المستوردة، وتكون مصدرًا أساسيًّا في توفير العملات الأجنبية من خلال العمل على إستراتيجية كبرى للتوسع في التصدير.