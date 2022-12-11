«أوركيديا» تحقق مبيعات بقيمة 145 مليون جنيه خلال الربع الأول

حققت شركة «أوركيديا» مبيعات بقيمة 145 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية، خلال الربع الأول من عام 2022.

قررت شركة أوركيديا للصناعات الدوائية المتخصصة في مجال صناعة قطرات وأدوية أمراض العيون اقتحام صناعة مستحضرات التجميل العلاجية، وطرح 12 منتجا جديدا بأعلى درجات الجودة وباستخدام إحدى التقنيات العالمية في الصناعة، وكذلك 30 منتجا جديدا من المكملات الغذائية والفيتامينات.

وتأتي خطوة إنتاج مستحضرات التجميل العلاجية لضمان تحقيق قدرات تنافسية عالية في السوق المصرية والخارجية، وتشمل الدفعة الأولي من مستحضرات التجميل العلاجية مجموعة من المنتجات لتفتيح البشرة، وأخرى مرطبات للبشرة.

كما تشمل أيضا منتجات لعلاج حب الشباب والعناية بالشعر والتوسع في إنتاج المكملات الغذائية.

وأكد الدكتور أسامة عباس رئيس مجلس إدارة شركة أوركيديا للصناعات الدوائية أن اقتحام صناعات مستحضرات التجميل العلاجية والمكملات الغذائية و تقوية المناعة يأتي بعد نجاحات باهرة على المستوى الطبي والاقتصادي في مجال تصنيع قطرات العيون حيث تمتلك أوركيديا أكبر مصنع للصناعات الدوائية لقطرات العيون في الشرق الأوسط.

وتضم قائمة منتجاتها أكثر من 50 عقارا للعيون بطاقة إنتاجية 45 مليون عبوة سنويا من خلال 4 خطوط إنتاج، و6 مستلزمات طبية مطابقة للمواصفات الأوروبية.

كما تحتل الشركة المركز الأول من حيث عدد الوحدات مبيعا بين الشركات المصرية والأجنبية المُصنعة لقطرات العيون في مصر.

وأضاف عباس أن شركة أوركيديا تعمل بوعي كامل أنها إحدي الشركات الوطنية في صناعة الدواء وعليها ان تضع مصلحة المواطن والمريض المصري نصب أعيونها وأن تقدم له المستخضرات بأعلى جودة وتوفر له التنوع المطلوب للتعامل مع جميع الأمراض التي قد يتعرض لها بأسعار مناسبة حتي تسهم في تحسين الصحة العامة للمواطن المصري وتخفف من على الدولة استهلاك العملة الصعبة في شراء الأدوية المستوردة، وتكون مصدراً أساسياً في توفير العملات الأجنبية من خلال العمل علي استراتيجية كبرى للتوسع في التصدير.