«أوركيدا سوفت» تتوسع في تطبيق الفاتورة الإليكترونية في مصر والسعودية

أعلنت شركة “أوركيدا سوفت” العاملة في تقديم حلول التحول الرقمي سعيها لزيادة حصتها من السوق الإقليمي لاسيما في مصر والمملكة العربية السعودية ، من خلال تقديم خدمات متنوعة في مجال الحلول المتكاملة لاسيما في مجال التحول الرقمي بعد نجاحها في تطبيق الفاتورة الإليكترونية.

وقال محمد نعيم، المدير التنفيذي للشركة، “عندما تأسست عام 1997 كان هدفنا هو مساعدة الشركات في التحول الرقمي، عبر تقديم حلول متنوعة، بدأت بالأنظمة الصناعية CAD Systems، ثم بعد ذلك تم تطوير نظام إدارة وتخطيط الموارد للشركات ERP، وحاليا نركز على تطوير التطبيقات التي تدعم التحول الرقمي لاسيما الفاتورة الإليكترونية والذي يشهد إهتماما كبيرا من قبل المسئولين في المنطقة العربية خاصة في كل من مصر والسعودية.

وتابع أننا نتطلع في أوركيدا سوفت أن نكون طرفا فاعلا و مشارك بقوة فى التحول الرقمى فى منطقتنا بعد تجربتنا الرائدة فى التحول الرقمى فى مجال الفاتورة الإلكترونية فى كلا البلدين”

يأتي هذا في سياق القرارات الأخيرة لهيئة الضرائب المصرية بإلزام الممولين بدفع فواتيرهم إليكترونيا عبر موقع الهيئة، مما خلق احتياجا كبيرا في السوق للخدمات الاليكترونية الضريبية.

وأكد محمد فاروق، مدير التقنية بشركة “أوركيدا سوفت” قائلا: “خبرتنا الطويلة في العمل مع الشركات الكبيرة، سواء العالمية منها مثل سامسونج ومرسيدس وتويوتا وكوكاكولا، أو المحلية والإقليمية مثل العربي و دومتي والفطيم، وغيرهم، جعلنا دائما في القلب من إحتياجات عملاءنا.

وأكد عمرو صالح، مدير عام تكنولوجيا المعلومات لشركة مصر للبترول، وأحد عملاء أوركيدا سوفت، “دائما ما نتمسك بالشركات التى لها قدر كبير من الالتزام ولديها خدمات مابعد البيع، وهذا ما أكد حسن اختيارنا لشركة اوركيدا سوفت ، فكرة الاستجابة السريعة والدعم الفنى بالتعامل السريع فى حالة ظهور مشاكل وسرعة حل المشكلات”.

“أوركيدا سوفت ” هي شركة متخصصة في الحلول الرقمية، تأسست عام 1997، ولديها مكتبان أحدهما في مصر والآخر في المملكة العربية السعودية، يضم أكثر من 50 موظفا، وتقدم خدمات متنوعة في مجال الحلول المتكاملة لاسيما في مجال التحول الرقمي ، وتضم قائمة عملاءها أكثر من 200 شركة منها على سبيل المثال شركات كوكاكولا – طلبات – هوندا – سامسونج – أودي – مرسيدس – تويوتا – فيات – بنك إتش إس بي سي – الفطيم – دي إتش إل – دانون – دومتي وغيرهم.