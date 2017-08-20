أوركسترا النور والأمل في الصين

علي راشدشاركت أوركسترا النور والأمل، في احتفالية مرور 60 عاماً علي العلاقات الثقافية بين مصر والصين، وذلك بإقامة 3 حفلات في كل من "هونج كونج، وزوهاي.. وجوانزوا"، وقد لاقت العروض الموسيقية التى قدمتها إقبالا جماهيرًا، كما أبهرت بأدائها المتميز الجمهور الصيني.وتعتبر "أوبرا زوهاي" أحدث معالم المدين

علي راشد

شاركت أوركسترا النور والأمل، في احتفالية مرور 60 عاماً علي العلاقات الثقافية بين مصر والصين، وذلك بإقامة 3 حفلات في كل من “هونج كونج، وزوهاي.. وجوانزوا”، وقد لاقت العروض الموسيقية التى قدمتها إقبالا جماهيرًا، كما أبهرت بأدائها المتميز الجمهور الصيني.

وتعتبر “أوبرا زوهاي” أحدث معالم المدينة، والتي تم إنشاؤها منذ عام علي أحدث طراز، ويتميز تصميمها من الداخل باللون الذهبي المميز، وقدمت فيها الأوركسترا عروضها لترى العالم المرأة المصرية عندما تتحدي الإعاقة وتبدع فتتخطي الظروف والحدود للعالمية، وتبني بالموسيقي الجسور ضد دعاة التطرّف والكراهية والعنف، بطاقة وقدرة بشرية هائلة، حيث تتجلي قوة مصر الناعمة في أبهي صورة ويكون الحديث عن الدبلوماسية الثقافية واقعيا.

وحضر الحفل كل من “وانج هونج” رئيس جامعة يوان في بكين، و”لي يوبن” رئيس جمعية الصداقة الصينية الدولية، ووزير الثقافة في مقاطعة زوهاي، ومن الجانب المصري “السفير محمد حجازي” سفير مصر في الهند وألمانيا سابقاً.

وبدأ الحفل برفع أهرامات صغيرة مضيئة من قبل الجمهور الصيني تم صناعتها من قبل وزارة الثقافة الصينية للترحيب بالأوركسترا علي أرض زوهاي، واستمتع الجمهور بروائع موسيقية كلاسيكية غربية وشرقية، وأيضاً صينية.