«أورجانون مصر»: هيئة الدواء تدرس قائمة بالأصناف التى تحتاج إلى إعادة تسعير

قال الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة «أورجانون مصر»، إنَّ هيئة الدواء المصرية طلبت من شركات الأدوية قائمة بالأصناف التى تحتاج إلى إعادة تسعير.

وأشار- فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إلى أنَّ هيئة الدواء بادرت بإرسال خطاب إلى شركات الأدوية لتحديد الأصناف التى تأثرت بارتفاع سعر صرف الدولار؛ لبحث إمكانية إعادة تسعيرها من عدمه تجنبًا لنقص أصناف نتيجة ارتفاع تكلفة المواد الخام، بالإضافة إلى زيادة أسعار جميع مستلزمات الإنتاج.

وأضاف أنَّ الشركات أرسلت بالفعل القائمة المطلوبة مؤخرا وتنتظر رد الهيئة.

وشدد على أهمية توافر جميع أصناف الدواء فى السوق المصرية، ومساندة الشركات حتى لا تتعرض لخسائر.

وأكد أنَّ ارتفاع تكلفة الإنتاج دون تعديل الأسعار يمثل ضغوطًا على الشركات، يمكن تحملها لبعض الوقت، وفى عدد محدود من الأصناف، لافتًا إلى استحالة تحمل ارتفاع مستلزمات الإنتاج، والمواد الخام لوقت طويل دون تعديل الأسعار.

يذكر أنَّ عدد الأصناف الدوائية فى مصر يبلغ 17ألفا، وفق أحدث بيانات هيئة الدواء .

وأشارت الهيئة فى وقت سابق إلى أنَّ زيادة سعر الدولار طالت جميع السلع فى مصر وليس الدواء فقط، ومن الطبيعى أن يؤثر على قطاع الدواء، لكنه ليس العامل الوحيد لتحريك الأسعار، إذ أن عملية التسعير مُعقدة ويدخل فيها مجموعة من العوامل سواء أسعار الخامات، وآخر موعد للتسعير، بالإضافة إلى ظروف الشحن.

وأكدت الهيئة عدم حدوث موجة زيادة كالتى شهدها قطاع الدواء أوائل عام 2017؛ لأن زيادة سعر الدولار أقل كثيرًا مما حدث عام 2016. كانت وزارة الصحة أعلنت فى يناير 2017، زيادة أسعار أكثر من 3 آلاف صنف دواء، فى أعقاب تعويم الجنيه، بواقع %50 للأدوية التى تقل أسعارها عن 50 جنيهاً، و%40 للتى يزيد سعرها على 50 جنيهًا، و%30 للتى يزيد سعرها على 100 جنيه