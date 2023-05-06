«أورجانون مصر» للأدوية تحقق 795 مليون جنيه مبيعات خلال 2022

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«أورجانون مصر» للأدوية مبيعات بقيمة 795 مليون جنيه خلال عام 2022، مقارنة بـ 671 مليون جنيه 2021، في سوق الدواء المصري، من خلال مبيعات الصيدليات والمخازن. بنسبة نمو 18.5%

قال الدكتور طارق أبو العينين مدير «أورجانون مصر» إن شركته تسعى لتسجيل وطرح المنتجات الحيوية بالسوق المصرية، ويجري العمل حاليًا مع هيئة الدواء المصرية في خطوات الاعتماد والطرح المعتمدة من قِبل الهيئة، متوقعًا انتهاء الإجراءات خلال عامين. مؤكدًا تركيز الشركة في الوقت الحالي على منتجات صحة المرأة.

وأوضح، في حوار سابق لـ «المال» صعوبة توقع نسب النمو بدون استقرار لسعر الدولار خاصة أن العام الماضي فقط حدث تغيير بنسبة 90% في سعر العملة، مشددًا على ضرورة استقرار سعر الصرف لتتمكن أي شركة من حساب تكاليف الإنتاج ووضع خطط النمو بشكل دقيق بناء على معلومات صحيحة.

وحول إمكانية مشاركة «أورجانون مصر» في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل من خلال الاستثمار في إنشاء مراكز للتوعية الإنجابية، أوضح «أبو العينين» أن الفكرة مطروحة للنقاش، لكن مع وضع إعلان ضوابط تنظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المنظومة.

وأكد أهمية إعلان ضوابط الاستثمار وآلية التخارج للقطاع الخاص ليتمكن من حساب جدوى العائد، خاصة مع وجود تشابكات كثيرة تحتاج إلى مزيدًا من المناقشات لوضع خطط عمل تسمح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص يساهم في تسريع عمل المنظومة ويسمح في الوقت نفسه بتقديم الخدمات الطبية بالجودة المطلوبة.

أورجانون العالمية تهتم بثلاث فئات رئيسية لتصنيع الأدوية

وأوضح أن أورجانون العالمية تهتم بثلاث فئات رئيسية لتصنيع الأدوية، الأول يضم منتجات صحة المرأة وهو ما تم البدء في طرحه للسوق المصري بناء على خطط الشركة الأم، والثاني: البدائل الحيوية، والثالث: أدوية لعلاج الألم والعظام والقلب وضغط الدم.

وأشار إلى أن الشركة بدأت استثماراتها عالميًا في يونيو 2021، ومنذ ذلك الحين استحوذت على 8 منتجات كلها تخص صحة المرأة.

تدشين «أورجانون مصر» برامج تدريبية

وأوضح تدشين «أورجانون مصر» برامج تدريبية لتعريف الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية بآليات اختيار وسائل منع الحمل للسيدات، خاصة أن تحديد الوسيلة المناسبة يمكن أن يجنب السيدات مشاكل صحية حال اختيار الوسيلة الملائمة لعمرها وتاريخها المرضي وظروفها الاقتصادية والمعيشية. موضحًا أهمية العمل على تدريب الأطباء في وزارة الصحة والقطاع الخاص.

وأضاف العمل على خطة موسعة عبر جزئين الأول: التوعية للسيدات بوسائل تنظيم الإنجاب الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والثاني: الوصول للسيدات عبر العيادات المتنقلة الخاصة بوزارة الصحة يجري الإعداد له خلال الفترة الحالية ليحقق أهدافه. منوهًا إلى أهمية تغيير المفاهيم عبر وسائل الإعلام بأهمية وسائل تنظيم الإنجاب خاصة أن الجهد المطلوب كبير ويحتاج إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة.