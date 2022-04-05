قال الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة «أورجانون مصر» إنها ستطرح منتجات جديدة فى سوق الأدوية المحلية خلال الفترة المقبلة لتعزيز صحة المرأة، و المساهمة فى علاج نزيف ما بعد الولادة، وبطانة الرحم المهاجرة، والولادة المبكرة.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال»- أنَّ شركته تعتبر حديثة النشأة عالميًا، وقررت الدخول فى السوق المحلية لطرح منتجات لدعم صحة المرأة، موضحًا أن خطة العمل فى الفترة المقبلة تتمثل فى إنشائها منصة إلكترونية للاستماع لمشكلات المرأة الصحية، ومعرفة الأولويات التى تحتاجها.

وأشار إلى أنه يتم العمل مع جميع الجهات المعنية خصوصًا المشتركة فى الهدف معها مثل المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، خاصةً بعدما أعلنت وزارة الصحة عن الحاجة إلى العمل مع القطاع الخاص فى جميع المجالات.

ولفت إلى أن شركته تعمل فى المحافظات المصرية، وتقدم حملات توعوية، موضحًا أن التعاون مع «الصحة» يشمل مجال تنظيم الأسرة، خاصة فى المحافظات الأكثر إنجابًا، وتوفير وسائل تحديد النسل فى القرى والنجوع، من خلال الوحدات الصحية فى هذه المناطق.

وأشار إلى التعاون مع المركز الأفريقى لصحة المرأة لتعزيز التعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتركيز على الصحة الإنجابية.

ولفت إلى أن « أورجانون » تعمل على تجميع إحصائيات عن المشكلات الصحية الأكثر حدوثًا من حيث الفئة العمرية، والمحافظات السكنية، لتكون بمثابة خارطة طريق لنمو استثماراتها وتقديم الخدمات الطبية فى المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد على أهمية متابعة صحة المرأة فى مراحل الحمل والإنجاب، خاصة أن الإحصائيات العالمية توضح أن هذه الفترة هى الأكثر تأثيرًا على صحة السيدات.

يذكر أنَّ «أورجانون» تمتلك 60 دواء ومنتجا يغطى عدة مجالات علاجية، كما أعلنت مؤخرًا عقد شراكة مع« Flat6Labs» ، لإنشاء برنامج تسريع «Femtech » لمساعدة الشركات الناشئة فى قطاع الرعاية الصحية الرقمية التى أسستها سيدات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى تلبى احتياجات الرعاية الصحية للمرأة، وحظى البرنامج بأكبر قدر من المشاركة من مصر.