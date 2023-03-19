«أورجانون مصر» توقع خطاب نوايا مع «ممكن» لتعزيز تمكين المرأة

وقعت

«أورجانون مصر» خطاب نوايا مع «ممكن» وذلك لتعزيز تمكين المرأة في جميع المجالات، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في شهر مارس، وفي إطار توصيات البنك الدولي الأخيرة بزيادة الاستثمار في دعم صحة وتعليم وعمل المرأة.

وقع الخطاب كل من الدكتور طارق أبو العنين، مدير شركة «أورجانون مصر»، و عبير الليثي، المؤسس المشارك بشركة «ممكن».

تلا توقيع خطاب النوايا حلقة نقاشية بعنوان «الاستثمار في المرأة»، تم خلالها مناقشة المجالات المرتبطة بتمكين المرأة، في قطاعات التعليم والاقتصاد والصحة، وكيف ينعكس ذلك على تحسين صحة المرأة ورفع جودة الخدمات التي تحصل عليها.

كما شهدت الجلسة استعراض تجارب لرائدات أعمال ناجحات في عدة مجالات، وإلقاء الضوء على قصص نجاحهن كتجارب ملهمة لباقي السيدات، ودافع لزيادة المشروعات الخاصة بالنساء.

لم تشهد تلك المشروعات أي استثمارات موجهة للمرأة، على الرغم من النمو الكبير الذي تشهده الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فوفقًا لدراسة أجريت عام 2020، فإن 1% فقط من الاستثمارات يتم ضخها في الأبحاث والابتكارات المتعلقة بصحة المرأة على مستوى العالم.

قال طارق أبو العنين مدير شركة أورجانون مصر، إن هذا التعاون يأتي استكمالاً للشراكات التي تسعى أورجانون مصر لعقدها مع شركاء متنوعين، ممن لهم نشاط بارز في مجال تمكين المرأة، ولديهم رؤية تتشابه مع رؤية الشركة في هذا المجال.

وأكد أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية أمام كل النساء هي مسؤولية مشتركة يتحملها الجميع، وبالتالي لابد أن تقوم المؤسسات العامة والخاصة بدمج جهودها للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء، وتوفير ما يحتجن إليه من خدمات وأنشطة في كافة المجالات وفي كل مكان.

وعبرت عبير الليثي، عن سعادتها بالتعاون مع أورجانون في مصر، مشيرة إلى أهمية دعم وتمكين المرأة، وعدم وضع حواجز أمام تطورها.