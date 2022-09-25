«أورجانون مصر» تطلق مبادرة «من أجلها» بالتزامن مع اليوم العالمي لوسائل تنظيم الأسرة

أعلنت شركة أورجانون مصر، المتخصصة في مجال الرعاية الصحية، إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان “من أجلها”، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الصحي للنساء وزيادة الوعي العام بأحدث وسائل تنظيم الأسرة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لوسائل منع الحمل وتماشيًا مع أهداف الشركة لتوفير وسائل تنظيم الأسرة. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عقدت اليوم الاحد 25 سبتمبر تحت عنوان “تسريع الوعي بخيارات تنظيم الأسرة وكيفية إزالة الحواجز والتحديات القائمة”.

قال الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة أورجانون مصر، إن مبادرة “من أجلها” إضافة بارزة لمساهمة الشركة في تعزيز صحة المرأة، مع توفير طرق مبتكرة للمساعدة في تنظيم الأسرة، وتماشيًا مع أهداف اليوم العالمي لوسائل تنظيم الأسرة ودعت أورجانون الجهات المختلفة وقادة المجتمع إلى تمكين خيارات المرأة.

كما حثّت الدكتورة رانيا علواني، إخصائي نساء وتوليد وبطلة السباحة العالمية السابقة، النساء على أهمية إجراء الفحوصات الدورية والتحدث مع أطبائهن للتعرف على الخيارات الملائمة لهن.

في هذا الصدد أشار الدكتور أيمن أبو النور، رئيس قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة عين شمس، إلى أهمية التدريب على تغيير المفاهيم المغلوطة حول تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات. وعلق قائلًا: “تستطيع المرأة العناية بصحتها بشكل أفضل عندما تنظم توقيت حملها قدر المستطاع”.

حق المرأة في اختيار توقيت حملها يؤدي إلى التمكين الاقتصادي

كما أكد الدكتور هشام ستيت، نائب رئيس هيئة الشراء الموحد، أن دعم حق المرأة في اختيار توقيت حملها يؤدي إلى التمكين الاقتصادي والتمكين التعليمي والمساواة الصحية.

وقال: “علينا أن نرفع مستوى الوعى لوسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وضمان سهولة وصولها إلى المرأة في جميع المحافظات”.

وتحدَّث الدكتور حسام الدين فاهم، أستاذ ورئيس قسم النساء والتوليد بجامعة الأزهر، عن حق المرأة في اختيار وسائل تنظيم الأسرة التي تناسب صحتها وأسلوب حياتها،

كما سلَّطت الدكتورة آمال عبد الحي، مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة بوزارة الصحة الضوء على جهود الحكومة في دعم المرأة أثناء فترة حملها وما بعد ذلك.

وشددت الدكتورة ليلى بكر، المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، على الحاجة إلى مزيد من التعاون لتحقيق الأثر المطلوب لإعطاء الأولوية للرعاية الصحية للمرأة في الدولة والمنطقة.

وأجمع المتحدثون على أهمية التركيز على النهوض بصحة المرأة باعتبارها حجر الأساس في أسرتها، وأن زيادة التوعية بخيارات تنظيم الأسرة المختلفة والتغلب على العقبات التي تحول دون الوصول إليها أمر مهم في ظل البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء في المسح الصحي للأسرة المصرية عام 2021، والتي تشير إلى أن نحو 20.5% من حالات الحمل كانت غير مقصودة.

أورجانون تنظم برنامجًا تدريبيًّا لممارسي الرعاية الصحية

في هذا السياق نظمت أورجانون البرنامج التدريبي لممارسي الرعاية الصحية (HCPs) من أورجانون، بالتعاون مع أربعة مستشفيات الجامعية في مصر (عين شمس، القصر العيني، الأزهر، الإسكندرية)،

ويهدف البرنامج إلى تدريب أكثر من 200 طبيب على أحدث وسائل وخيارات تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى كيفية وضع وسائل منع الحمل طويلة المفعول وإزالتها بأمان،

وتتبنى أورجانون هذه المبادرات والبرامج من أجل دعم النساء للتحدث عن احتياجاتهن الطبية، والصحة العامة، وتنظيم الأسرة.