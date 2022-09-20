«أورجانون للأدوية» تسعى لعقد شراكات جديدة بالسوق المحلية ضمن خططها للتوسع

قال رامى قوسة، نائب الرئيس المساعد لشركة أورجانون للأدوية، إن شركته تسعى لعقد شراكات جديدة خلال الفترة المقبلة مع شركات فى القطاع بالسوق المحلية بغرض التوسع، وذلك على غرار شراكتها القائمة فعليًا مع «سيديكو».

وأوضح أن «أوراجون» تمتلك نحو %10 من شركة سيديكو للأدوية.

يذكر أن «سيديكو» إحدى الشركات التابعة لـ«العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية – أكديما»، وتصنع كل الأشكال الصيدلية للدواء على خطوط إنتاجها.

وأضاف «قوسة» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن «أورجانون» فى الوقت الحالى تصنع منتجاتها بالسوق المصرية لدى شركة «جلوبال نابي».

قوسة: محفظتنا تضم 60 منتجاً

وأكد أن محفظة الشركة تضم عالميًا 60 منتجًا، وتسعى «أورجانون مصر» إلى إنهاء الموافقات الرسمية لزيادة عدد الأدوية الخاصة بشركته فى السوق المصرية.

وكشف «قوسة» عن عقد شراكة مع وزارة الصحة المصرية لتيسير عملية وصول الأدوية للمرأة، كما لفت الى إطلاق جهاز لأول مرة لحالات نزيف ما بعد الولادة.

وأشار «قوسة» إلى تنفيذ «أورجانون» تدريبات لمقدمى الخدمات الطبية على وسائل منع الحمل المختلفة لاختيار الوسيلة الأنسب للسيدات، خاصة مع الاهتمام الكبير لدى الحكومة المصرية ببرامج تنظيم الأسرة.

يذكر أن الدكتور طارق أبو العينين، مدير شركة «أورجانون مصر» قال سابقًا إنها ستطرح منتجات جديدة فى سوق الأدوية المحلية خلال الفترة المقبلة لتعزيز صحة المرأة، والمساهمة فى علاج نزيف ما بعد الولادة، وبطانة الرحم المهاجرة، والولادة المبكرة.

وأضاف فى تصريحات سابقة لـ«المال»- أن شركته تعتبر حديثة النشأة فى السوق المصرية، وقررت الدخول لطرح منتجات لدعم صحة المرأة، موضحًا أن خطة العمل فى الفترة المقبلة تتمثل فى إنشائها منصة إلكترونية للاستماع لمشكلات المرأة الصحية، ومعرفة الأولويات التى تحتاج إليها.

وأشار إلى أنه يتم العمل مع جميع الجهات المعنية، خصوصًا المشتركة فى الهدف معها مثل المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، خاصةً بعدما أعلنت وزارة الصحة عن الحاجة إلى العمل مع القطاع الخاص فى جميع المجالات.

ولفت إلى أن شركته تعمل فى المحافظات المصرية، وتقدم حملات توعوية، موضحًا أن التعاون مع «الصحة» يشمل مجال تنظيم الأسرة، خاصة فى المحافظات الأكثر إنجابًا، وتوفير وسائل تحديد النسل فى القرى والنجوع، من خلال الوحدات الصحية فى هذه المناطق.

وأشار إلى التعاون مع المركز الأفريقى لصحة المرأة لتعزيز التعاون مع مستشفيات القطاع الخاص، والتركيز على الصحة الإنجابية.

ولفت إلى أن «أورجانون» تعمل على تجميع إحصائيات عن المشكلات الصحية الأكثر حدوثًا من حيث الفئة العمرية، والمحافظات السكنية، لتكون بمثابة خارطة طريق لنمو استثماراتها وتقديم الخدمات الطبية فى المناطق الأكثر احتياجًا.