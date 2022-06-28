«أوربس كابيتال» تُفاضل بين 6 كيانات للاستثمار فى هياكل ملكيتها 

◗❙ حسام هيبة : الشركة ستعاود نشاطها الفعلى خلال أغسطس المقبل بتقديم خدمات الاستشارات

قال حسام هيبة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة «أوربس كابيتال للاستشارات المالية»، إن الشركة تُفاضل خلال الوقت الحالى بين 6 شركات للاستثمار فى هياكل ملكيتها على المدى طويل الأجل.

وأوضح أن شركة «أوربس كابيتال» تم تأسيسها عام 2012 وتعمل بمجال تقديم الاستشارات المالية للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم بشكل أساسى وهى مملوكة بالكامل لهُ ولبعض أفراد عائلته.

ولفت هيبة، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أنه تم وقف نشاط الشركة خلال عام 2018، ويتم خلال الوقت الحالى العمل على معاودة نشاطها مرة أخرى، ومن المخطط أن تبدأ عملها الفعلى خلال أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن نشاط الشركة يُركز بشكل أساسى على الاستشارات المالية، وتستهدف «أوربس» ضمن خطة عملها المستقبلية أن تستثمر فى رؤوس أموال الشركات التى تتولى إعادة هيكلتها.

وأضاف أن الـ6 فرص التى تبحثها الشركة خلال الفترة الحالية لكيانات تعمل فى عدة مجالات، من ضمنها الخدمات الصحية، والصناعات الغذائية، والمطاعم، إلى جانب الخدمات الفندقية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح أن رأس المال المدفوع لشركة «أوربس» يصل فقط لحوالى مليون جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن الشركة لا تُخطط لإجراء أى زيادات رؤوس أموال خلال الفترة الأولى من عملها.

تجدر الإشارة إلى أن حسام هيبة كان يشغل مؤخرًا منصب العضو المنتدب بشركة «بساطة لتمويل المشروعات»، وهى من الكيانات التابعة لـ«ابتكار القابضة للاستثمارات المالية»، ويتمتع بخبرة أكثر من 30 عامًا فى الشركات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وكانت شركات الاستشارات المالية قد عانت بشكل كبيرة خلال الفترات الماضية، وتحديدًا فى فترات جائحة “كورونا”، والتى شهدت توقفا واضحا لبعض صفقات الاستحواذ بمختلف أنشطتها.

فيما تشهد السوق المحلية خلال الوقت الحالى رواجا فى عمليات الاندماج والاستحواذ، وتحديدًا التى تتم من جانب كيانات خارجية على أخرى محلية، وكان أبرز ما تم مؤخرًا من استحواذ «الدار العقارية» و«جاما فورج ليميتد» على نحو %85.5 من رأسمال «السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار – سوديك»، وشراء الصندوق السيادى الإماراتى حصصا بـ5 كيانات مقيدة، من أبرزها «التجارى الدولى» و«أبو قير للصناعات الكيماوية»، وغيرها من الصفقات قيد التنفيذ مثل شركة “الصناعات الغذائية العربية – دومتي”.