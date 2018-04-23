أورباخ جريسون تتوسع دوليا وتفتتح أول مكتب بلندن

مصطفى طلعت:أعلنت شركة أورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSON المتخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة المالية والتابعة لشركة بلتون المالية القابضة، عن افتتاح اول مكتب لها خارج الولايات المتحدة بلندن على أن يتم بدء العمل به يونيو المقبل.وأورباخ جرايسون هي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق ال

مصطفى طلعت:

أعلنت شركة أورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSON المتخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة المالية والتابعة لشركة بلتون المالية القابضة، عن افتتاح اول مكتب لها خارج الولايات المتحدة بلندن على أن يتم بدء العمل به يونيو المقبل.

وأورباخ جرايسون هي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 125 دولة تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك.

وقال ديفيد جرايسون، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي أورباخ جرايسون ان الهدف الأساسي من افتتاح مكتب جديد للشركة في لندن هو تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي تقدمها الشركة .

أضاف: “لا توجد شركات وساطة أخرى لديها القدرة على الوصول إلى هذا العدد من الأسواق الدولية التي تتواجد بها شركتنا، لذلك نتطلع إلى تقديم الفرص الاستثمارية الواعدة في العديدة من الأسواق الى عملائنا بالقارة الأوروبية”.

وتابع: “على نحو اخر فان المكتب الجديد سوف يسمح لنا ان نكون على تواصل أفضل مع عملائنا في إنجلترا وكامل انحاء القارة الأوروبية، وكانت لندن أول اختيار طبيعي لنا لإنجاح جهود التوسع العالمية، حيث يعد إضافة الى مكتبنا الرئيسي الرائد في نيويورك كأحد أبرز المراكز المالية الدولية في العالم. ونتطلع إلى الوصول لمراكز المال الرئيسية حول العالم في إطار جهودنا لتعزيز التواجد الدولي وتقديم خدماتنا على نطاق أوسع.”

من جانبه، قال باسم عزب العضو المنتدب لشركة بلتون المالية القابضة: “نحن سعداء بالتوسع في تقديم الخدمات المتميزة لأورباخ جرايسون التي تقدمها للسوق الأمريكية إلى السوق الأوروبية عن قرب وذلك من خلال تواجدنا وخبرتنا في أكثر من 120 سوقًا حول العالم من خلال مكتبنا في لندن.

واشار “عزب” إلى أن هذا التوسع هو الخطوة الأولى في خطة التوسع العالمية لشركة أورباخ جرايسون وهو دليل على التزامنا بزيادة تواجدنا وخدماتنا عالميًا. وسنستكمل خطتنا للوصول للأسواق الناشئة والمبتدئة بشكل أفضل.

هذا وقد أسست شركة أورباخ جرايسون شبكة تغطيتها العالمية من خلال الشراكة مع وسطاء محليين وعالميين ومع بنوك في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتقدمة بكافة أنحاء العالم من خلال محللين اقتصاديين وماليين في كل منطقة، تقدم الشركة للمستثمرين المؤسسيين الأمريكيين خدمة تنفيذ التداولات وخدمة بحثية تفصيلية عن الأسهم المحلية وذلك من خلال شركائها المحليين.

تأسست أورباخ جرايسون في عام 1993 بمدينة نيويورك على يد كل من Jonathan Auerbach and David Grayson وتوفر الشركة لعملائها من المؤسسات وصناديق الاستثمار الامريكية الخدمات بحثية على الشركات المقيدة وتنفيذ المعاملات وخدمات تسوية في أسواق الأسهم والمشتقات المالية وأدوات الدخل الثابت، وذلك من خلال شبكة من شركائها في مجال الوساطة في أكثر من 125 دولة.

وتقدم الشركة استراتيجيات التحوط وتعمل على تنفيذها. ومؤسسة مورجان ستانلى أحد المساهمين بالشركة والشركة عضو في هيئة تنظيم الصناعة المالية (FINRA) ومنظمة حماية المستثمر في الأوراق المالية(SIPC). و أورباخ جرايسون مملوكة بشكل مباشر و غير مباشر بنسبة 60 % لشركة بلتون المالية القابضة.