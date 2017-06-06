أورباخ جريسون التابعة لبلتون تتوسع في اليابان

أبرمت شركة “أورباخ جريسون” الأمريكية التابعة لـ “بلتون المالية” القابضة اتفاق شراكة مع شركة “أوكاسان سيكيوريتيز” المحدودة اليابانية، يتيح لعملاء الأولى من المؤسسات، بحوث وتغطيات للفرص الاستثمارية في اليابان.

وبحسب بيان من الشركة، يمكن الاتفاق المستثمرين الأمريكيين من دخول السوق الياباني بشكل أكبر .

و أضافت “بلتون” في بيان لها حصلت “المال” على نسخة منه، ان الشراكة ستسمح لشركة أوكاسان سيكيوريتيز بتوسيع أعمالها على المستوى العالمي من خلال تلبية احتياجات قائمة عملاء أورباخ جرايسون – التي تتضمن أكثر من 500 عميل من كبار المستثمرين من المؤسسات الأمريكية – بالخدمات البحثية المفصلة وإمكانية التواصل مع الشركات وسهولة تنفيذ الصفقات في نطاق عريض من القطاعات والشركات المدرجة في السوق الياباني.

وقال ديفيد جرايسون، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي أورباخ جريسون، ان عملاء شركته أظهروا إقبالًا ملحوظا على البحوث المالية عن الشركات اليابانية ذات رأس المال الصغير والمتوسط، وعلى الفرص المتنامية في سوق يصعب الوصول إليها في الولايات المتحدة”.

وأضاف شراكتنا مع أوكاسان ستلبي هذا الطلب وستزود المستثمرين الأمريكيين بمزيد من المعلومات حول الأسهم اليابانية”.

وقال هيرويوكي شيندو، رئيس شركة أوكاسان للأوراق المالية، ستمكن شراكتنا الحصرية مع أورباخ جرايسون أوكاسان للأوراق المالية من مواصلة توسيع أعمالها الخارجية من خلال بناء علاقات مع كبار المستثمرين من المؤسسات الأمريكية. ونظرًا لخبرتنا التي تصل إلى مائة عام في الأسهم اليابانية، فنحن في مكانة جيدة تمكننا من أن نعمل كمقدم خدمات بحثية مستقلة رائدة عن السوق اليابانية للمستثمرين من المؤسسات الأمريكية.”

وشركة أورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSON وهي شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 120 دولة تشمل الأسواق الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك.

أما شركة أوكاسان سيكيوريتيز المحدودة اليابانية فهي إحدى أكبر الشركات في اليابان في مجال إدارة الاستثمار والبحوث .

