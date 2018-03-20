أورباخ جرايسون تتوسع فى السوق السويسرية

المال - خاص اعلنت شركة أورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSON، عن توقيع عقد شراكة مع شركة "ميراباد سيكيوريتيز"، لتمكين المستثمرين الأمريكيين من دخول السوق السويسرية بشكل أكبر. من خلال هذه الشراكة الحصرية، مع "ميراباد سيكيوريتيز"، ستوفر شركة أورباخ جرايسون الأمريكية لعملائها…

المال – خاص

اعلنت شركة أورباخ جرايسون AUERBACH GRAYSON، عن توقيع عقد شراكة مع شركة “ميراباد سيكيوريتيز”، لتمكين المستثمرين الأمريكيين من دخول السوق السويسرية بشكل أكبر.

من خلال هذه الشراكة الحصرية، مع “ميراباد سيكيوريتيز”، ستوفر شركة أورباخ جرايسون الأمريكية لعملائها بحوث رائدة وتغطية للفرص الاستثمارية في سويسرا، وتتمكن الأخيرة من نشر أبحاثها الاستثمارية عن الأسهم السويسرية ذات القيمة في السوق الأمريكية، وذلك لقائمة عملاء أورباخ جرايسون، المكونة من أكثر من 500 عميل من كبار المستثمرين الأمريكيين.

وقال ديفيد جرايسون، الرئيس التنفيذي وأحد مؤسسي أورباخ جرايسون، فى بيان اليوم الثلاثاء: “لا يزال السوق السويسرية سوق ملئ بالفرص وسط التقلباتالسريعة وعدم الاستقرار السياسي، حيث تتضمن عدد من كبرى الشركات متعددة الجنسيات في العالم، من هنا فشراكتنا الحصرية مع ميراباد ستمكن عملائنا من كبار المؤسسات الامريكية من الاستثمار في هذه السوق”.

وأضاف جان إيف دي كلا، المدير الإداري لشركة ميراباد سيكيوريتيز، أن مجموعته التي تأسست في جنيف، سويسرا عام 1819، تعتبر خبير معترف به في إدارة الثروات وإدارة الأصول وخدمات السمسرة خاصة في مجال الأسهم.

وأضاف أن الشراكة مع أورباخ جرايسون ستمكن ميراباد من توسيع نطاق المستثمرين الذين قد يجدون فرصاً عظيمة لاستثماراتهم في السوق السويسرية ذات الأداء القوي.

أسست شركة أورباخ جرايسون شبكة تغطيتها العالمية من خلال الشراكة مع وسطاء محليين وعالميين، ومع بنوك في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتقدمة بكافة أنحاء العالم من خلال محللين اقتصاديين وماليين في كل منطقة، وتقدم للمستثمرين المؤسسيين الأمريكيين خدمة تنفيذ التداولات وخدمة بحثية تفصيلية عن الأسهم المحلية وذلك من خلال شركائها المحليين.

وأرباخ جرايسون شركة متخصصة في تنفيذ خدمات الوساطة في الأوراق المالية وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم في أكثر من 125 دولة، تشمل الأسواق الواعدة، الناشئة والمتقدمة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار في الولايات المتحدة ويقع المقر الرئيسي لها في نيويورك.