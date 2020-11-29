«أورا للتطوير العقارى» تستهدف ضخ 3 مليارات جنيه بأعمال المقاولات خلال العام المقبل

تخطط شركة أورا للتطوير العقارى لاستثمار 3 مليارات جنيه خلال العام المقبل لضخها فى أعمال المقاولات والإنشاءات بمختلف مشروعاتها العقارية وعلى رأسها «زد ويست» الشيخ زايد.

«المال» التقت هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا للتطوير العقارى على هامش مؤتمر صحفى عقدته خلال الأسبوع الماضى، للحديث عن مختلف مشروعتها بالشيخ زايد و«زد إيست» بالقاهرة الجديدة.

وقال عبدالعظيم إن مشروع زد إيست مقام على مساحة 360 فدانا بالقاهرة الجديدة، ويضم نحو 10 آلاف وحدة سكنية ما بين فيلات وتاون هاوس وعمارات سكنية وهناك أجزاء تجارية وإدارية، وبالفعل تم بيع المرحلة الأولى بالكامل وكان أغلبها من الفيلات.

وتابع إن المرحلة الأولى ضمت نحو 900 وحدة سكنية أغلبها من الفيلات، فيما سيقام المشروع على 10 مراحل خلال 10 سنوات تشمل كل مرحلة نحو 800 وحدة، وتبلغ قيمة أعمال المقاولات المتوقعة حوالى 50 مليار جنيه، فيما تستهدف مبيعات إجمالية تفوق 100 مليار جنيه.

وأوضح أن مشروع زد إيست سيضم ناديا رياضيا على مساحة 45 فدانا، ليكون المقر الرئيسى لنادى زد الرياضى، ومن المحتمل بدء إنشاءات النادى قبل نهاية العام المقبل، على أن يتم نقل تدريبات اللاعبين إلى هناك بحلول 2022، كما سيتم إنشاء ستاد رياضى لكرة القدم أصغر من ملعب بترو سبورت.

ويقع مشروع «زد» القاهرة الجديدة على مساحة 360 فدانا بامتداد شارع التسعين، تشغل المساحات الخضراء 176 فدانا منها، ويضم المشروع وحدات متنوعة من الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية، بجانب المجمع الإدارى والعيادات الطبية والنادى الرياضى القائم على مساحة 45 فدانا.

وقال عبدالعظيم سابقاً لـ المال إن الشركة باعت نحو 1500 وحدة سكنية فى مشروع «زد» الشيخ زايد القائم على مساحة 165 فدانا، وتم التعاقد مع شركة أوراسكوم للإنشاء لتنفيذ الأبراج السكنية ومخطط تسليمها خلال 36 شهرا، فيما تم التعاقد مع شركتى «رواد» و«ريدكون» للمقاولات لتولى إنشاءات باقى المرحلة.

وعاد عبدالعزيم رئيس أورا للتطوير العقارى ليوضح أن تسليم المرحلة الأولى بمشروع زد ايست القاهرة الجديدة سيكون خلال عام 2024 فيما من المخطط بدء الأعمال الإنشائية خلال شهر يناير المقبل، كما لم يتم إسناد تلك الأعمال لأى شركة مقاولات حتى الآن.

وأشار إلى أن الشركة تقدمت بطلب للجهات المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لإنشاء برجين سكنيين بمشروع القاهرة الجديدة، بمساحات 120 إلى 150 مترا، وبالفعل تفقد وفد من جهاز القاهرة الجديدة الموقع وأجرى مسحاً للمساحة، ومن المتوقع الحصول على الموافقات اللازمة قبل نهاية العام الجارى.

وأكد أن شركة أورا للتطوير العقارى تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام المقبل، تكون النسبة الأكبر منها فى مشروع زد ويست الشيخ زايد، فى حين تم ضخ نحو 1.5 مليار جنيه فى الأعمال الإنشائية بنفس المشروع خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الاستثمارات المرصودة للعام المقبل لا تشمل النادى الرياضى المنتظر فى القاهرة الجديدة، خاصة أن الشركة ما زالت تنتظر القرار الوزارى لمشروع القاهرة الجديدة، والذى من المرجح صدوره قبل نهاية العام المقبل، لتبدأ بعدها الإنشاءات.

كما أكد أن الشركة تدرس بقوة شراء 30 فدانا فى منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء فرع جديد لنادى زد الرياضى، فى إطار التوسع الجغرافى للنادى، وإنشاء فروع اجتماعية جديدة.

وفى سياق متصل، قال الرئيس التنفيذى لشركة أورا للتطوير العقارى، إن الشركة تتفاوض مع تحالف بنكى بقيادة بنك مصر لاقتراض 1.5 مليار جنيه لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعات الشركة المختلفة ومنها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، ومن المرتقب توقيع العقود خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح أن الشركة اقترضت فى السابق نحو مليار جنيه من بنك مصر ويتم التفاوض حاليا لزيادة المبلغ إلى 2.5 مليار جنيه عبر اقتراض 1.5 مليار جنيه إضافية.

وعد ببيع كامل وحدات «الشمالى» فى أول يوم للطرح

كما تطرق إلى أن شركة أورا للتطوير العقارى استطاعت شراء أرض بمساحة 700 فدان فى منطقة الساحل الشمالى كانت مملوكة لعدة مستثمرين، وسيتم إنشاء مشروع عمرانى متكامل يشمل فيلات وتاون هاوس بالساحل الشمالى، ويتبقى فقط الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية لبدء الإنشاءات.

وأوضح أن المشروع المرتقب فى الساحل الشمالى سيكون بنظام الشراكة مع ملاك الأرض، كما وعد ببيع كامل وحدات المشروع فى نفس يوم طرحها، موضحاً أن المنافسة ما زالت متاحة بمنطقة الساحل الشمالى.

لا نية للتوسع بالحصول على أراضٍ جديدة وسيتم الاكتفاء بالمحفظة الحالية

وقال إن الشركة تمتلك حالياً محفظة أراضٍ فى الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، والساحل الشمالى، وتفكر فى الحصول على أرض للنادى بأكتوبر، وسيتم الاكتفاء بتلك الأراضى، ولا نية للحصول على أراض جديدة فى مدن أخرى.

%15 نمو فى المبيعات خلال 2020.. و%20 منها للأجانب

ولفت إلى أن الشركة حققت مبيعات خلال العام الحالى جاءت أعلى بنحو %15 من المحققة فى العام الماضى، فى وقت لم تتجه الشركة لإقرار أى زيادة فى أسعار الوحدات المبيعة فى ظل عدم منطقية إجراء الزيادة فى فترة تفشى فيروس كورونا.

وأوضح أن أسعار بيع الوحدات فى الشركة تتضمن 45 ألف جنيه للمتر التجارى والإدارى والأبراج، و25 ألف جنيه لمتر الشقق.

وتوقع اتجاه الشركة لإجراء زيادة مطردة فى أسعار البيع خلال العام المقبل لتدور حول 25%، مبرراً بذلك بعدة تمرير المطورين أى زيادة فى العام الحالى، فى وقت تتسم فيه السوق بإجراء زيادة سنوية بنحو 15% لمواجهة ارتفاع التكاليف، كما نوه بإجراء بعض الشركات لزيادات فعلية فى الأسعار خلال الفترة الأخيرة.

واستبعد وجود منافسة حالية بين الدولة وشركات التطوير العقارى، موضحاً أن العميل صاحب الكلمة الأخيرة وحرية الاختيار فى شراء الوحدات من شركات التطوير العقارى.

وأوضح أن مبيعات العملاء الأجانب سيطرت على %20 من المبيعات الإجمالية للشركة خلال العام الجارى، كما تسهدف الشركة المشاركة فى كافة المعارض والمؤتمرات الترويجية.

%5 نسبة «التجارية والإدارية» من الإجمالية.. وخطة لزيادتها إلى %20

وأكد أن أورا للتطوير العقارى طرحت بيع 12 ألف متر من الوحدات الإدارية والتجارية فى مشروع زد ويست الشيخ زايد وبالفعل تم بيعها فى يوم واحد مع بداية شهر أكتوبر الماضى، وخلال العام الحالى مثلت المبيعات التجارية والإدارية نحو %5 فقط من المبيعات الإجمالية، ويتم العمل لزيادة تلك النسبة لنحو %20 خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الشركة ستطرح 40 ألف متر تجارى وإدارى فى مشروع القاهرة الجديدة، ويتم التفاوض مع كبرى شركات المولات التجارية للتواجد فى المشروع، مثلما سيتم تطبق نفس الأمر بمشروع الشيخ زايد.

وأشار إلى أن فكرة نادى زد الرياضى تنبع من الرغبة فى خلق جيل جديد من الرياضيين وإكسابهم خبرات رياضية تؤهلهم للاحتراف فى الخارج، كما أن النادى الحالى هو لخدمة القاطنين بمشروعات زد العقارية.

ونوه بأن “زد الرياضية” اشترت أكثر من %75 من رأسمال شركة مصر لكرة القدم، والتى كانت مالكة لنادى إف سى مصر لكرة القدم.

وأعلنت شركة زد للاستثمار الرياضى عن استحواذها على أسهم الأغلبية فى شركة مصر لكرة القدم المالكة لنادى “إف سى مصر”، وذلك فى إطار سعى الشركة لامتلاك فريق كرة قدم محترف ينافس على البطولات المحلية والدولية.

كما يأتى فى إطار خطط الشركة نحو تطوير النشاط الرياضى، من خلال الاستثمار بنظام احترافى يرفع من مستوى الرياضة، ويساهم فى إدخال رياضات جديدة لأول مرة فى مصر.

كما تشمل الصفقة ضم فريق إف سى مصر مواليد 99 ليصل عدد فرق “زد” لناشئى كرة القدم إلى 10 فرق، تم تشكيلها فى وقت قياسى مما يشكل فرصة أفضل لتصعيد مواهب جديدة للدرجة الأولى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى، عقدته شركة زد للاستثمار الرياضى، الأسبوع الماضى، للإعلان عن صفقة الاستحواذ، فى مجمع زد الرياضى بالشيخ زايد، بحضور أعضاء مجلس إدارة نادى زد الرياضى على رأسهم أنسى ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد اف سى، وأعضاء مجلس إدارة الشركة وهم؛ حسن عبده، هيثم عبد العظيم، أحمد دياب، محمد فاخر، عمرو محمود طاهر، سيف زاهر، حازم إمام، أحمد حسام ميدو، أحمد حسن، عماد متعب، ومحمد زيدان.

وقال أنسى ساويرس، رئيس مجلس إدارة نادى “زد اف سي”، إن النادى يعتزم تقديم مستوى مختلف من الاستثمار الرياضى فيما يقوم فى الأساس على منح المواهب الشابة الفرصة للتألق، لتحسين مستوى المنافسة فى البطولات المحلية، ولذلك ستكون أولى أولويات النادى تشكيل فريق من المواهب الشابة، وتوفير أحسن البرامج التدريبية الحديثة للارتقاء بمستواها، ومن ثم العودة لبطولة الدورى الممتاز، ومنافسة الفرق الكبرىفى السنين المقبلة.

وأضاف: “نعمل فى زد على التعاون مع كبرى الأكاديميات الرياضية على مستوى المنطقة والعالم من أجل الرقى بمستوى الخدمات الرياضية التى نقدمها؛ لاستقبال وإعداد المواهب، ونوجه استثماراتنا لطرح فرص جديدة فى المجال الرياضى لتحقيق الاستدامة وتغيير الساحة الرياضية”.

ومن جانبه أكد أحمد دياب، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضى، أن خطوة الاستحواذ على شركة مصر لكرة القدم، خطوة أساسية لتحقيق أهدافنا ودعم رؤيتنا للأجيال القادمة من لاعبى كرة القدم، لذلك أجرى فريقنا على دراسة السوق للبحث عن أكثر فريق واعد ذو إمكانيات لائقة ليصبح قصة نجاح جديدة فى عالم الرياضة.

يذكر أن مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضى، نجح فى وقت قياسى فى تحقيق إنجازات عديدة بقطاع كرة القدم، حيث عقد شراكة مع نادى بروسيا دورتموند الألمانى لإقامة أكاديمية لبراعم النادي؛ وهو ما يعكس جهود الإدارة لتقديم مستوى احترافى بمواصفات عالمية – خاصة وأن زد تضع كرة القدم من الرياضات الأساسية – بالإضافة إلى العمل على تطوير الرياضات الحالية وإقامة رياضات جديدة، ومن أبرزها رياضة Padbol التى تم إطلاقها يوم 20 نوفمبر الجارى.