«أورا» للتطوير العقارى تتفاوض لاقتراض 2 مليار جنيه من 4 بنوك

تعتزم شركة أورا للتطوير العقارى الحصول على قرضين بقيمة إجمالية 2 مليار جنيه، لتمويل إنشاءات مشروعها السكنى بالقاهرة الجديدة، بالإضافة للنادى الرياضى.

وعقدت «أورا» مؤتمراً صحفياً أمس تناول مستجدات مشروعى القاهرة الجديدة والشيخ زايد، بجانب الاستثمار الرياضى بالشركة.

وقال هيثم عبدالعظيم، الرئيس التنفيذى لشركة أورا مصر للتطوير العقاري، إنها حصلت فى السابق على قرض بقيمة مليار جنيه من بنك مصر لتمويل المرحلة الأولى من مشروع «زد» الشيخ زايد، وتجرى مفاوضات حالية لزيادة قيمة القرض ليصل إلى 2.5 مليار جنيه.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ «المال» إن الشركة تتفاوض مع 4 بنوك للحصول على تلك القروض، والتى تشمل اقتراض 500 مليون جنيه لإنشاء النادى الرياضى المتكامل المخطط إنشاؤه بمشروع «زد» القاهرة الجديدة.

وأضاف أن الشركة انتهت من بيع المرحلة الأولى من مشروع القاهرة الجديدة، والتى شملت نحو 450 فيلا، وتستهدف طرح المرحلة الثانية بطاقة 500 فيلا خلال معرض سيتى سكيب القادم، والمتوقع إقامته فى نوفمبر المقبل.

ويقع مشروع «زد» القاهرة الجديدة على مساحة 360 فدانا بامتداد شارع التسعين، تشغل المساحات الخضراء 176 فدانا منها، ويضم المشروع وحدات متنوعة من الفيلات والتوين هاوس والتاون هاوس والشقق السكنية، بجانب المجمع الإدارى والعيادات الطبية والنادى الرياضى القائم على مساحة 45 فدانا.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف طرح 500 وحدة بمشروع «زد» القاهرة الجديدة بالإضافة إلى مرحلة إدارية فى الشيخ زايد تبدأ من 50 مترا للوحدة.

وأشار إلى أنها تخطط لبدء إنشاءات مشروع القاهرة الجديدة خلال يناير المقبل مع البدء بإنشاء النادى الرياضى والفيلات، يليها الشقق السكنية، فيما تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع نحو 100 مليار جنيه.

وقال إنها باعت نحو 1500 وحدة سكنية فى مشروع «زد» الشيخ زايد القائم على مساحة 165 فدانا، وتم التعاقد مع شركة أوراسكوم للإنشاء لتنفيذ الأبراج السكنية ومخطط تسليمها خلال 36 شهرا، فيما تم التعاقد مع شركتى «رواد» و»ريدكون» للمقاولات لتولى إنشاءات باقى المرحلة.

وأضاف أن الشركة تخطط لإطلاق مرحلة ثانية بمشروع الشيخ زايد تتمثل فى وحدات إدارية بمساحات 50 مترا وسيتم طرحها خلال مؤتمر سيتى سكيب، لافتاً إلى أن التكلفة الاستثمارية الاجمالية لمشروع زايد تقارب 40 مليار جنيه.

عبدالعظيم: نسعى للحصول على 800 فدان بالساحل الشمالى وإنشاء برجين بالتجمع

وفى سياق متصل، أوضح عبدالعظيم أن «أورا» حصلت على 400 فدان بمنطقة الساحل الشمالى من هيئة المجتمعات العمرانية وتتفاوض لزيادة المساحة بواقع 200 إلى 400 فدان إضافية ليصبح إجمالى أراضى الشركة فى الساحل الشمالى حوالى 800 فدان.

وأشار إلى أن استثمارات الشركة تصل إلى 150 مليار جنيه فى المشروعات الثلاثة التى تستهدف الشركة تطويرها خلال الفترة الحالية ولمدة 10 سنوات قادمة.

وأوضح أنه سيتم ضخ 5 مليارات جنيه بالمشروعات خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن شركته ضخت حوالى 1.5 مليار جنيه منذ بداية العام.

«زد الرياضية» تستحوذ على حصة تقارب 51% من نادى «إف سى مصر»

وخلال المؤتمر الصحفى، كشف أنسى ساويرس، رئيس شركة «زد» للاستثمار الرياضى عن استحواذ الشركة على حصة فى الشركة المالكة لأحد أندية الدورى الممتاز، فيما علمت «المال أن «زد» استحوذت على حصة قرب %51 من نادى «إف سى مصر»، والذى ينافس فى الدورى الممتاز للموسم الحالى.