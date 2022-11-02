«أورا ديفلوبرز» توقع عقدًا بقيمة 2.5 مليار جنيه مع «أوراسكوم للإنشاءات» لبناء مشروع «سيلفر ساندس»

أعلنت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت اليوم عن توقيع شركتها الفرعية اتفاقية إنشاءات بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري مع كبرى شركات الإنشاء مع أوراسكوم للإنشاءات لبناء مرحلة 01 من مشروع سيلفر ساندس في الساحل الشمالي.

وقد تمت مراسم التوقيع على العقد في مكاتب شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت بأبراج نايل سيتي، في الأول من نوفمبر بحضور كبار التنفيذيين من كل من شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت وأوراسكوم للإنشاءات. وحضر الحدث ممثلو عن كل من الشركات ومنهم: الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز المهندس نجيب ساويرس وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت هيثم عبد العظيم والرئيس التنفيذي لشركة وأوراسكوم للإنشاءات المهندس أسامة بشاي.

صرح هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: “تسعى أورا ديفلوبرز إيجيبت لتقديم أفضل الحلول السكنية في فئتها وضمان نتائج متميزة ذات جودة عالية. إن ابرام اتفاقيات الشراكة مع احدى كبرى شركات الإنشات والمقاولات, أوراسكوم للإنشاءات, يؤكد التزامنا بالسعي المستمر لتقديم جودة استثنائية في تنفيذ مشاريعنا “.

ومن جانبه قال رئيس التنفيذي لشركة وأوراسكوم للإنشاءات المهندس أسامة بشاي: ” يسعدنا أن نواصل العمل مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت، هذه المرة في مشروعهم الرائد الجديد على الساحل الشمالي. نحن بالفعل نبني المرحلة الأولى من ZED الشيخ زايد ونتطلع إلى التعاون في تطوير الساحل الشمالي لمصر “.

مشروع سيلفر ساندس في الساحل الشمالي يقدم مفهوم جديد كليًا للحياة. ويعد أحدث مشروعات أورا ديفلوبرز إيجيبت في الساحل الشمالي، ويقدم المشروع، المقام على مساحة ٥٠٠ فدان، فرصة غير مسبوقة لبناء مجتمع متكامل قائم على الرفاهية، يطل على البحر المتوسط، بشاطئ يمتد لكيلومتر كامل