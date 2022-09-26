«أورا ديفلوبرز» توقع اتفاقيتين بقيمة 950 مليون جنيه مع «ريدكون للتعمير» و«كونكريت بلس للإنشاءات»

أعلنت شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت اليوم عن توقيع اتفاقيتين بقيمة 950 مليون جنيه مصري مع إحدى شركات الإنشاء “ريدكون للتعمير” و “كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات” لبناء مرحلة 01 من مشروع فيلات ZED East.

كما أعلنت أورا ديفلوبرز إيجيبت أنها وقعت صفقة مع شركة الخدمات المهنية البريطانية “جونز لانج لاسال” للإشراف على الإدارة وقيادة للمشروع من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التسليم النهائي للمشترين.

ويقع مشروع ZED East بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وسيتضمن جميع أنواع الأنشطة والمرافق متعددة الاستخدامات، كما يشمل ناديًا ترفيهيًا ورياضيًا يضم ملاعب كرة القدم والاسكواش والتنس والمضرب، بالإضافة إلى ملعب داخلي متعدد الأغراض.

وتتكون فلل المرحلة الأولى من مشروع فيلات ZED East من حوالي 400 وحدة سكنية كاملة التشطيب تمتد على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 56 فدانًا بما في ذلك الشقق والدوبلكس والتاون هاوس والفلل.

وفي ذات السياق، صرح هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت: “تسعى أورا ديفلوبرز إيجيبت لتقديم أفضل الحلول السكنية في فئتها وضمان نتائج متميزة ذات جودة عالية”.

وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة ريدكون للتعمير المهندس طارق الجمال: “سعداء بمواصلة العمل مع شركة أورا ديفلوبرز إيجيبت واستكمال نجاحاتنا معًا.

ومن جانبه قال طارق يوسف الرئيس التنفيذي لشركة كونكريت بلس للهندسة والإنشاءات: “نسعى من خلال الشراكة إلى تقديم عمل متميز ينسجم تمامًا مع حجم هذه الفرصة، وتوسيع شراكتنا الإستراتيجية مع أهم الشركات العقارية الرائدة في السو المحلي.”

ويذكر أن المقاولون بدأوا بالفعل أعمال التعبئة في الموقع، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في غضون 30 شهرًا.