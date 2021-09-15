«أورا ديفلوبرز» تشارك في معرض سيتي سكيب بعروض مميزة لمشروعات زايد والتجمع

في إطار التزامها بتأسيس أحياء سكنية مُبتكرة وعملية وترفيهية للعملاء، بغض النظر عن مكان تواجدهم، تواصل شركة أورا ديفلوبرز العقارية الرائدة العمل عبر مجالات التشغيل المختلفة لدعم هدفها.

استضافت شركة “أورا ديفلوبرز” كوكبة من الصحفيين والإعلاميين في 15 سبتمبر، وذلك في حديقة “زد بارك” الترفيهية. حضر المؤتمر كل من هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، ومروان زيور، مدير قطاع مبيعات الشركة، وسامر برسوم الرئيس التنفيذي لقطاع التطوير، وعمرو عبد المنعم رئيس القطاع الفني بالشركة؛ وذلك لمناقشة أحدث ابتكارات الشركة والتعرف على إعلاناتها الأخيرة في سوق العقارات المصرية.

وفي إطار التزامها بتأسيس أحياء سكنية مُبتكرة وعملية وترفيهية للعملاء، بغض النظر عن مكان تواجدهم، تواصل شركة أورا ديفلوبرز العقارية الرائدة العمل عبر مجالات التشغيل المختلفة لدعم هدفها.

وأعربت “أورا ديفلوبرز” مؤخرًا عن اعتزامها إطلاق “سيلفرساندز” أحد مشروعاتها العقارية مُتعدد الاستخدامات على قطعة أرض مساحتها 550 فدانًا على شواطئ الساحل الشمالي الرملية بمصر.

وسيمتد المشروع على واجهة بحرية بطول كيلومتر واحد في موقع إستراتيجي عند الكيلو 220 على طريق الإسكندرية– مطروح.

وتم وضع حجر الأساس لمنتجع وفندق “سيلفرساندز” ليكون بمثابة الوجهة الشاطئية لجميع المصطافين طوال العام، لمن يُفضل قضاء الصيف بأكمله على الشاطئ، وحتى من يبحث عن قضاء عطلة نهاية أسبوع سريعة.

ووقّعت “أورا ديفلوبرز” مؤخرًا مذكرة تفاهم مع الوكيل التنفيذي لشركة جورجيو أرماني في مصر؛ لصياغة وإطلاق أول مشروع سكني يحمل اسم “أرماني ريزدنس” في مصر، داخل مشروع زيد الشيخ زايد.

ويبرز ذلك حرص شركة أورا المستمر على توفير بيئات سكنية جميلة توازن بين التفكير الاستثنائي وعناصر التصميم الأنيق والراقي.

كما ستشارك “أورا ديفلوبرز” في نسخة هذا العام من معرض سيتي سكيب، الحدث العقاري الأكثر أهمية وتأثير في مصر، والذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية.

وسيقوم ممثلو الشركة بعرض أحدث مشروعات أورا للتطوير العقاري في منطقتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد. وتقدم أورا لعملائها عروض المجتمع المتكامل الذي يضم مكاتب وعيادات ومنافذ بيع بالتجزئة ونوادي رياضية ومناطق سكنية وأماكن بيع المواد الغذائية والمشروبات.

كما أعلنت الشركة نيتها إطلاق عيادات في “زد ستريب” الشيخ زايد، بالإضافة إلى إعلان إطلاق مشروعين تجاريين جديدين.

وكشفت شركة أورا ديفلوبرز عن اعتزامها تدشين “زد إيست ستريب”، بدءًا من إطلاق المساحات المخصصة للمكاتب.

وسيبدأ “زد إيست ستريب” كقطاع تجاري يقع في قلب مركز الأعمال المزمع إنشاؤه في العاصمة الإدارية الجديدة.

وإلى جانب العروض الفريدة وخطط الدفع المتميزة التي تقدمها الشركة بالفعل، خلال معرض سيتي سكيب، ستقوم شركة أورا بإضافة سنة إضافية من الأقساط على جميع المشروعات.

وعبّر هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة “أورا ديفلوبرز مصر”، عن فخره بتلك الإنجازات البارزة والإعلانات الهامة لشركة أورا ديفلوبرز، وأكد عبد العظيم قائلًا “إننا جميعًا نؤمن بالابتكار ونعتني بالبحث عن فرص جديدة، ولدينا سجل حافل من البيئات السكنية والتجارية الجميلة والجاذبة لشتى شرائح العملاء باختلاف أنماط حياتهم.

وتسعى شركة أورا إلى توفير مُجتمعات وعروض آمنة وعملية ومريحة تجعل الجميع قادر على العيش بالبيئة التي طالما حلموا بها، وفي قلب مصر “.

وقام المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز العالمية مؤخرًا، بزيارة ميدانية لمتابعة عملية بناء برج زيد الشيخ زايد بشكل شخصي.

وشارك شخصيًّا في بعض عناصر الإنتاج مثل عملية اختيار الزجاج الذي سيتم استخدامه للأبراج، بالإضافة إلى إجراء معاينة مباشرة لعدد قليل من الوحدات.

ورغم انتشار فيروس كوفيد- 19 وتأثيره على الأعمال، فإن شركة أورا ديفلوبرز اتسمت بالمرونة وواصلت أعمالها من أجل تحقيق هدفها المتمثل في تصميم وإنتاج مشاريع تنموية مبتكرة وجديرة بثقة السوق المصري، وهذا يبرهن على التزام شركة أورا تجاه تقديم جودة عالمية، بالإضافة إلى تسليم الوحدات في الوقت المحدد والتي يمكن للعملاء الاستمرار في توقعها.