أورا ديفلوبرز تبدأ تسليم المرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد

أعلنت أورا ديفلوبرز إيجيبت، العقارية أنها في مطلع العام المقبل ستبدأ مرحلة التسليم للمرحلة الأولى من مشروعها السكني ZED الشيخ زايد الذي يجمع بين المساحات متعددة الاستخدامات والوحدات السكنية والتجارية ومحلات التجزئة.

ويؤكد انجاز المرحلة الأولى التزام الشركة الراسخ بالابتكار وبناء مجتمعات متميزة، حيث أثبتت أورا ديفلوبرز إيجيبت للعملاء حرصها على الايفاء بوعودها المتعلقة بمواعيد تسليم المشاريع وفق ما تنصّ عليه العقود الموقعة من قبلها.

تجاوز التحديات

وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب، هيثم عبد العظيم: “مع قرب حلول بداية مرحلة التسليم من ZED الشيخ زايد في مطلع العام المقبل، فقد تجاوزت أورا ديفلوبرز إيجيبت كل التحديات ، وهو ما يعتبر شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز في خدمة عملائنا.”

وفي الوقت نفسه، أطلقت “ إيجيبت” الشركة الجديدة “أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم)”، والمتخصصة في تقديم خدمات إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات، حيث تهدف إلى تقديم خدمة عملاء عالمية المستوى.

ذراع جديد

وتسعى أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم) إلى تحقيق التميز وتجربة عملاء آمنة ورفيعة المستوى، وذلك من خلال تقديم حلول مبتكرة في مجال إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات من قبل محترفين ذوي موهبة ومهارات وجديرين بالثقة.

ويشمل تخصّص “ لإدارة المنشآت (أو بي أم)” إدارة وصيانة المنشآت والمشروعات مجموعة أهداف رئيسية متنوعة، بما فيها علاقات العملاء، والعمليات التقنية، وإدارة وصيانة المنشآت والمشروعات، واجراءات مراقبة الجودة.

تهدف أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم) إلى ارساء معايير جديدة للتميز والابتكار في قطاعها. وقد طبقت الشركة أيضاً أول نظام لإدارة المرافق والعقارات مميكن بالكامل في مصر، وهو دليل على التزامها بالابتكار وتحقيق رضى العملاء.

الخدمات المقدمة فى الإدارة

وقالت سالي شومان، الرئيسة التنفيذية للشركة الجديدة: “أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم) ليست مجرد خدمة، بل هي التزام بخلق تجارب سكنية تتجاوز الأنماط التقليدية.

وفي شركة أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم) لا نقوم فقط بإدارة المشروعات، بل نتولى كذلك رعاية المجتمعات ووضع معايير جديدة للتميز والابتكار في القطاع.”

واحتفالاً بإنجاز بداية مرحلة التسليم للمرحلة الأولى من مشروع ZED الشيخ زايد في مطلع العام المقبل وإطلاق شركة أورا لإدارة المنشآت (أو بي أم)، أقامت أورا ديفلوبرز إيجيبت اليوم مؤتمراً صحفياً وجولة إعلامية في ZED بارك داخل مشروع ZED الشيخ زايد.

حضور نجيب ساويرس

وحضر الحدث المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، إضافة إلى وفاء لطيف رئيس مجلس إدارة شركة أورا ديفلوبرز ايجيبت وهيثم عبد العظيم وعمرو عبد المنعم رئيس القطاع الفني في أورا ديفلوبرز إيجيبت.

هذا ويستعد ZED الشيخ زايد حالياً لاستقبال أول سكانه، فيما تستمر أورا ديفلوبرز إيجيبت في تعزيز مسيرتها في السوق وتحويل الأحلام إلى حقائق ملموسة حيث يكون التفوق والالتزام في صلب مشاريعها.

مشروعات الشركة

دخلت مجموعة أورا ديفلوبرز السوق المصرية في عام ‏‎2018‎، لتصبح أول شركة تقدم تجربة العيش بجانب المتنزه، مصاحب برؤية فريدة لتسخير ‏جمال الطبيعة المصرية وإدارة قادرة على تحقيق عملية التنمية بدءً من مرحلة التخطيط وصولا إلى التنفيذ.

تقوم مجموعة أورا ديفلوبرز إيجيبت ‏بتطوير عدد من المشاريع السكنية والتجارية والرياضية والفندقية في شرق وغرب القاهرة (‏ZED‏ الشيخ زايد، ‏ZED‏ إيست، بيراميدز هيلز، سولانا) ‏بالإضافة الى مشروع سيلفر ساندز (‏SilverSands‏) بالساحل الشمالي.