«أورا» العقارية تلغي حفلًا ترفيهيًّا في حديقة ZED المركزية بالشيخ زايد

كان مقررًا غدًا الخميس، و يأتى القرار تزامنًا مع قرار رئاسة الوزراء بمنع التجمعات والمؤتمرات، للتخوف من تفشى فيروس كورونا.

قال عمرو عبد المنعم، الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بشركة أورا للتطوير العقارى- التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس- إن الشركة ألغت حفلًا ترفيهيًّا كان من المفترض إقامته غدًا الخميس، بالحديقة المركزية ZED park بالشيخ زايد.

وأوضح عبد المنعم، فى تصريحات خاصة، لـ”المال”، أن قرار الإلغاء يأتى تزامنًا مع قرار رئاسة الوزراء بمنع التجمعات والمؤتمرات؛ للتخوف من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفى يناير الماضى افتتح ساويرس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز العالمية، حديقة ZED park حديقة زايد المركزية.

وتقع حديقة زايد المركزية على مساحة 65 فدانًا، وتسعى “أورا” من خلال هذا المشروع إلى تقديم مفهوم السكن بجانب الحدائق العامة لأول مرة في مصر في قلب مدينة الشيخ زايد، كما تقدم حديقة ZED تعريفًا جديدًا لمفهوم الحديقة الترفيهية من خلال إطلاق منصة ZED Park Presents الترفيهية.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة فى عقد حفلات ترفيهية بحديقة زايد المركزية فى الفترة المقبلة، بعد التأكد من الاشتراطات الصحية اللازمة.

وعند افتتاح حديقة زايد المركزية فى يناير الماضى، تم تنظيم فعاليات النسخة الأولي من مهرجان M.E.M.E الموسيقي، خلال الفترة من 9 إلى 11 يناير السابق، وضم أفضل 20 فرقة موسيقية، أبرزها حفلات فرق هوس، مسار إجباري، اَخر زفير، أوتوستراد و بلقيس.

وكان هيثم محمد، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفيلوبرز مصر، قد قال إن الشركة مع إطلاق ZED، لم يقتصر هدفها على تقديم مفهوم السكن بجانب الحدائق، بل أيضًا تقديم تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة، وذلك من خلال أجندة متنوعة تضم فعاليات وأحداث يمكن الاستمتاعبها على مدار العام.

وتمتلك شركة “أورا ديفلوبرز” سجلًّا حافلًا من الخبرة في إنشاء وتطوير المشروعات الفريدة التي تحقق التوازن بين التفكير الاستثنائي العصري والتصميمات الخالدة، وذلك في العديد من الأسواق؛ مثل لندن وقبرص وغرينادا وباكستان ومصر.