«أورايمو» تطلق الساعة الذكية oraimo Watch 2R في مصر.. تعرف على السعر والمواصفات

أطلقت شركة أورايمو، العاملة في مجال الإكسسوارات الذكية، ساعتها الرياضية الجديدة في السوق المصرية. توفر الساعة لمستخدميها أكثر من 120 وضعًا رياضيًّا، خاصية HD Bluetooth calling التي تتيح الرد على المكالمات من خلال الساعة، بجانب تطبيق متميز لمراقبة الصحة على مدار 24 ساعة.

قال أيفان ليو، مدير شركة أورايمو مصر، إن ساعة oraimo Watch 2R تعتبر نتاج للكثير من البحث والتطوير، لكي تلبى احتياجات المستخدم المتطلع للتكنولوجيا الحديثة في مجال الساعات الذكية، خصوصًا جيل الشباب، أو ما يطلق عليهم الجيل (Z)، أو جيل الألفية، وكل ذلك بسعر منافس في متناول يد الجميع.

وأوضح مدير oraimo مصر أن الشركة متخصصة في تصنيع الإكسسوارات الذكية، وتعمل في 60 دولة حول العالم، كما أن عدد مستخدميها تجاوز 200 مليون مستخدم، وبدأت أورايمو عملها في مصر عام 2017 ولديها حاليًّا 2000 مركز خدمة منتشرة في كل محافظات الجمهورية.

كما أن خاصية HD Bluetooth calling تتيح لساعة oraimo Watch 2R التحكم بسلاسة في جميع المكالمات الواردة والإشعارات، مع إمكانية حفظ ما يصل إلى 120 رقم اتصال على الساعة، مما يلبي احتياجات الأفراد ذوي الدوائر الاجتماعية الواسعة، بجانب زر الاتصال بالطوارئ في حالة الخطر، والذي يشبه إلى حد كبير الموجود في ساعة apple watch.

تأتي الساعة مزودة بشاشة كبيرة بمقاس 1.39 بوصة بدقة HD مقاومة للخدوش مع معدل سطوع مرتفع 500nits إلى جانب بطارية تصل إلى 7 أيام عند الشحن الكامل، و24 ساعة عند الشحن لمدة 10 دقائق فقط.

تتوفر ساعة Oraimo Watch 2R بسعر مناسب يبلغ 1899 جنيهًا، ويمكن شراؤها عبر الموقع الرسمي للشركة ومنافذ البيع في جميع المحافظات المصرية.

نبذة عن أوريمو

أوريمو هي العلامة التجارية المتخصصة في مجال الإكسسوارات الذكية في العالم، وتباع في 60 دولة. تأسست في عام 2014 وبدأت أعمالها في مصر في عام 2017، مع أكثر من 2000 مركز خدمة في مصر وشبكة تغطي التصنيع وما بعد البيع والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد.