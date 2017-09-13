أوراوا يقلب الطاولة على فرونتال ويتأهل لنصف نهائى أبطال آسيا

على المصرى



قلب أوراوا ريد دياموندز اليابانى، الطاولة على مواطنه كاواساكي فرونتال، بأربعة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “سايتاما 2002″، فى أخر مواجهات الدور ربع النهائى للتشامبيونز ليج الآسيوى.





وعوض ريد دياموندز هزيمته ذهابا أمام فرونتال، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالفوز الكبير اليوم بأربعة أهداف مقابل هدف، ليصعد بمجموع اللقاءين بنتيجة إجمالية 5-4، وينتظر أن يواجه شنغهاى الصينى، الذى أقصى مواطنه أيضا، جوانجزو إيفرجراند، بالفوز عليه بركلات الترجيح أمس الثلاثاء.





ورغم تقدم الضيوف بهدف نظيف، فى الدقيقة 19، عن طريق إيلسون فيريرا دي سوزا، الا أن أصحاب الملعب والجمهور قلبوا النتيجة، وسجلوا أربعة أهداف، عن طريق شينزو كوروكي فى الدقيقة 35، وزلاتان ليوبيانكيتش فى الدقيقة 70، ورافايل سيلفا فى الدقيقة 84، وبعدها بدقيقة سجل توشيوكي تاكاجي هدف التأهل للدور نصف النهائى.





وأشهر الحكم السعودى فهد المرداسي، الكارت الأحمر المباشر، فى وجه شينتارو كورومايا الظهير الأيسر لكاواساكي فرونتال، فيما حصل زميليه تاتسوكي نارا وكارلوس إدواردو جوستي على إنذارين، مقابل إنذار أصفر لتوشيوكي تاكاجي لاعب ريد دياموندز.