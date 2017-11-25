أوراوا بطلا لأبطال آسيا بفوز قاتل على الهلال

على المصري:توج أوراوا ريد دياموندز اليابانى، بطلا لدورى أبطال آسيا، بعد فوزه على الهلال السعودى، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب "سايتاما 2002"، بقيادة تحكيمية للدولى الأوزبكستانى رافشان أرماتوف، ليتوج باللقب بمجموع اللقاءين 2-1، بعدما انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.وأقيمت

على المصري:

توج أوراوا ريد دياموندز اليابانى، بطلا لدورى أبطال آسيا، بعد فوزه على الهلال السعودى، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين على ملعب “سايتاما 2002″، بقيادة تحكيمية للدولى الأوزبكستانى رافشان أرماتوف، ليتوج باللقب بمجموع اللقاءين 2-1، بعدما انتهى لقاء الذهاب بهدف لكل فريق.

وأقيمت قبل المباراة، عروض فلكلورية يابانية، على ملعب المباراة، حيث ظهر يابانيون بزيهم التقليدي، وهم يستعرضون بالكرة، وسط دقات الطبول الضخمة، وبعض الرقصات التي تفاعل معها الجمهور، وامتلأ الملعب عن آخره بالجماهير اليابانية والسعودية، وبلغ عدد الجماهير أكثر من 67 ألف متفرج، وفي نهاية العرض تم وضع كأس البطولة في المكان المخصص له، قبل أن يدخل لاعبو الفريقين، وحكام المباراة إلى أرضية الملعب، وسط تحية كبيرة من الجماهير.

سجل رافايل سيلفا هدف اللقاء الوحيد، فى الدقيقة 88، بهفوة دفاعية من لاعبى الهلال، ليطلق سيلفا قذيفة مدوية من قدمه اليمنى، تستقر فى الزاوية العليا للحارس عبدالله المعيوف، وتعرض سالم الدوسري للطرد خلال اللقاء، بعدما حصل على إنذارين خلال ستة دقائق فقط “72 و78”.

ولم ينجح الهلال السعودى، فى فك عقدة الملاعب اليابانية، حيث لم يفز أي فريق سعودي على أرض يابانية في دوري أبطال آسيا بمسماه الجديد “منذ 2003″، حيث تعادل مرة، وخسر مثلها “بالإضافة للقاء اليوم”، كما لم يسبق لأي فريق سعودي الفوز باللقب الآسيوى على أرض يابانية.

وحقق أوراوا ريد دياموندز، لقبه الثانى فى البطولة، بعدما فاز بنسخة 2007، وتأهل لكأس العالم للأندية، التى ستقام الشهر المقبل الإمارات، فيما فشل الهلال للمرة الرابعة فى التتويج بلقبه الثالث، وأصبح أكثر فريق يحتل وصافة المسابقة برصيد أربع مرات.

وسيتقابل الفريق اليابانى فى مونديال الأندية، مع الفائز من مواجهة الافتتاح، التى تجمع الجزيرة الإماراتى مع أوكلاند سيتى النيوزيلندى، وسيقام اللقاء يوم السبت 9 ديسمبر، على ملعب “مدينة زايد الرياضية”، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى.

وتقام لقاءات البطولة، فى أبو ظبي، خلال الفترة من 6 لـ16 من الشهر المقبل، ويستضيف استاد هزاع بن زايد المباراة الافتتاحية للبطولة، وتختتم مباريات البطولة في ملعب مدينة زايد الرياضية.

ويشارك فى البطولة الجزيرة بطل الدوري الإماراتي “المستضيف”، وأوكلاند سيتي النيوزيلندى، وباتشوكا المكسيكي، والوداد البيضاوي المغربي، وريال مدريد الإسبانى “حامل اللقب”، بالإضافة للفائز من مواجهة إياب نهائى كأس الليبرتادوريس “أمريكا الجنوبية”، والذى سيجمع لانوس الأرجنتينى مع جريميو البرازيلى، علما بأن الأخير فاز ذهابا بهدف نظيف.